鋅盤發臭｜鋅盤排水口發臭？清洗後放1物除臭防細菌滋生 唔靠檸檬

鋅盤發臭｜廚房鋅盤、洗手槽容易傳出異味，即使已將排水口清潔，異味仍揮之不去。原來是排水口的細菌作怪，若想抑制細菌滋生，清潔後可倒入一樣東西去除異味。

攝影：余曉彤



鋅盤發臭｜鋅盤集細菌繁殖3條件：濕氣、溫度、殘渣養分

縱然每次洗碗、處理食材後都會清潔排水口，但還是不時會散發出陣陣臭味，令人煩厭。若想去除廚房鋅盤、洗手槽的異味，首先要知道傳出異味的原因。事實上，我們平常的清潔只是表面，稍為深入少少的位置則難以清洗，加上排水口集合了細菌繁殖的3個條件：濕氣、溫度及來自殘渣的養分，由於帶有異味的細菌過度繁殖，排水口自然會散發出惹人討厭的臭味。廚房鋅盤｜倒滾水傷喉致漏水？專家3招防淤塞洗碗多1步免油脂黏喉

大眾清洗較油膩的碗碟時會選擇用熱水，易於走油脂，當大量熱水經過排水口後，其溫度上升，這正正是適合細菌繁殖的溫度。倘若想抑制細菌滋生，便要將排水口的溫度下降。

請按圖看去除鋅盤排水口異味方法及原理：

鋅盤發臭｜去除排水口異味2大步驟

步驟1：利用清潔劑先將整個鋅盤及排水口清潔一次。

步驟2：放入冰粒，分量需填滿整個排水口。



原理：當冰粒溶化後，便可降低排水口的溫度，暫時抑制細菌繁殖同時將帶有異味的細菌沖走。



建議：晚上清洗完或出門口前，將冰粒倒入排水口，預防細菌滋生產生異味。



鋅盤發臭｜濾網隔食物殘渣 定期通渠防堵塞傳異味

除了以上方法外，日常使用鋅盤時也要避免將剩飯菜汁、油脂、咖啡渣等東西沖入水槽，以碗裡留下的飯粒、麵條為例，它們在水裡後會逐漸膨脹，日月累積下就會堵塞水管兼有怪味。最好在排水口裝上濾網隔開飯、麵，定期利用天然的通渠水疏通水管，以防傳出異味及堵塞。

資料來源：香港開電視《健康原因講多D》