檸檬水好處｜解暑排毒去腫促減肥　4款檸檬水加生薑青瓜各具功效

夏天多喝水有助降溫解暑，水淡而無味，可以加檸檬調泡。有醫生分享4種冷泡檸檬水有助排毒、促進減肥及消水腫，補充水分也能修身。



缺水致肥關節痛頭暈記憶差

台灣「Dr.Lobsang洛桑預防醫學集團」在社交平台分享，當身體慢性脫水並不容易察覺，缺水還可能使人漸漸致肥，並可能會便秘、頭暈、關節痛、記憶差、情緒低落，嚴重恐致心肌梗塞或腦中風危險。

身體慢性脫水並不容易察覺，缺水還可能使人漸漸致肥，因此要記得多喝水補充水分。（iStock）

4款檸水排毒解暑各具功效

炎夏盛暑，大汗淋漓，卻未及時喝水補充水分，可能增加中暑風險。避免身體脫水，「Dr.Lobsang」建議每日最好喝水3公升，如果以一杯250毫升計算，大約12杯水。不過，水沒有味道、難喝、沒時間喝、不需喝、忘了喝、喝太多常去廁所…都成為不喝水的理由。「Dr.Lobsang」於是提議有趣及實用的方法，用冷泡的方式製作4款不同口味的「檸水」，不要加額外糖分，用純天然的「排毒水」令身體更健康。

按圖睇4款檸檬水功效及製法︰

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1.生薑檸檬水︰將近立秋，爭秋奪暑的「秋老虎」天氣更酷熱難耐，切幾片檸檬、生薑來泡水喝，有助將積在體內的熱氣排出，帶動血液循環，促進腸道蠕動；生薑促進發汗，幫助排毒。

2.鮮橙檸檬水︰主要功效補充維他命C，紓緩皮膚乾燥，減少皺紋，改善肌膚狀態。不過，橙、檸檬是感光食物，建議外出要曬太陽前不要喝。

3.青瓜檸檬水：將青瓜切圓片或刨成長薄片，跟檸檬片一起泡在飲用水，待出味後享用。青瓜鉀質豐富，可改善水腫問題。

4.薄荷檸檬水：功效可清熱解膩，除了幫助補水之外，也能改善消化。

參考資料︰Dr.Lobsang洛桑預防醫學集團