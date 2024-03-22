檸檬營養｜降血壓美白防腎結石　攝取營養5關鍵 水比例/熱或凍好?

檸檬醒胃，清爽提神，凍檸水的檸檬、水比例如何？熱檸水會否破壞營養？甚麼時間喝檸水較好？



吃檸檬、喝檸水5大貼士 免身體不適

檸檬的風味及味道強烈，不論做主角或配角也十分突出。檸檬水、檸檬茶、檸檬撻、檸雞等深受群眾喜愛。檸檬是柑橘類水果，蘊藏維他命C，而維他命C是水溶性纖維，而且容易受熱力破壞，因此想留住檸檬的營養，吃檸檬、喝檸水有些事項要注意。

建議在飯後才飲檸水，降低胃腸的負擔。（Unsplash）

按圖了解更多吃檸檬喝檸水的注意事項︰

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1.維他命C不耐熱，食檸檬或檸水不宜過熱。

2.檸水的比例要適中，約2-3厚片檸檬加1000毫升水。

3.大口喝檸水，小心牙齒敏感。

4.有胃毛病的人要慎食檸檬或喝檸水。

5.保存用剩的檸檬，密封冷藏免枯乾。



檸檬6大功效 美白控血壓防腎結石

檸檬其實不止有維他命C，據台灣營養師夏子雯在社交平台上分享，檸檬還有鉀質、類黃酮、多酚類及檸檬酸等營養素，整體來說，有助美白、淡斑、降低膽固醇、預防高血壓、輔助鐵質吸收及有助降低患腎結石的風險。不過，有胃灼熱、易胃痛、胃酸分泌過多及牙齒敏感等的人要小心食檸檬或喝檸水，最好多喝清水或漱口，稀釋檸檬酸的負面作用。

檸檬中的維他命C及檸檬酸有助輔助鐵質吸收。（Unsplash）

按圖了解更多檸檬的營養及功效︰

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只取檸汁營養不足 居家清潔也靠檸檬

檸檬我們經常只取其汁，卻忽略了其果肉，其實檸檬果肉中含可溶性纖維，有助改善腸道及消化系統健康，減緩糖和澱粉的消化，而這些影響可幫助控制血糖水平，因此不僅是享用果汁，同時吃檸檬的果肉更可提高攝取檸檬的最大益處。至於，廢棄的果皮及榨汁後的檸檬，可放入雪櫃除臭、洗碗時用已榨汁取肉的檸檬捽捽洗洗，有助去油膩，碗碟更光亮。

不僅是享用檸檬汁，同時吃檸檬的果肉更有益。（Unsplash）

食譜參考︰【雞食譜】檸檬手撕雞懶人版 酸甜開胃2隻雞髀15分鐘搞掂！

檸檬手撕雞食譜

參考資料︰夏子雯-貼近你生活的營養師 / Healthline / 早安健康