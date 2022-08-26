早餐貼士｜早晨吃橙易出斑皮膚老化　避免5類食物防高血糖假肚餓

早餐不宜吃橙，否則皮膚容易出斑、痕癢和加速身體老化，還有5類食物不宜用於當早餐。



早餐不宜吃橙柑 避免皮膚出斑發癢

早餐吃水果，藍莓、奇異果、蘋果也是健康的選擇，不過要避免吃橙等柑橘類水果，例如是檸檬、柑、橙、葡萄柚等「感光食物」，它們含有補骨脂素（Psoralen），進食後會提高皮膚對紫外線的吸收，更易令皮膚出斑、紅腫以及發癢，同時加速皮膚老化，導致膚色暗沉、粗糙及失去彈性，皮膚的抵抗力亦被降低。烈日當空外出前應避免吃這些感光食物。相反，補骨脂素含量較少的水果，例如是蘋果、香蕉及番茄等可以當早餐。

按圖了解不宜當早餐的5類食物︰

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皮膚老化減攝AGEs 少食麵包早餐麥片

皮膚會老化，身體當然也會有老化現象，能夠有助抗氧的食物，多數蘊含植化素，其中包括花青素、兒茶素、多酚、薑黃素等。而含糖量高的食物，尤其是精緻澱粉類食物（白麵包、蛋糕、甜餅乾）及砂糖等，反而容易令人愈食愈老，因為它們容易產生老化物質，亦稱糖化終產物（AGEs），是一群高度氧化的化合物。食物中的蛋白質與糖分在烹調加熱時會發生變化，當AGEs愈高，食物會愈深褐色，這過程稱為「梅拉德反應」（Maillard Reaction）。AGEs在體內累積太多會增加氧化壓力，繼而囤積體內造成血管老化。吃完麵包、糕餅更易刺激胰島素分泌，讓血糖出現急速波動驟升驟降，食慾被刺激形成假性肚餓，於是又多了進食。不只麵包、糕餅，麥片沖劑也是含糖量高的食物，其中有大量的砂糖及人工添加物，熱量及糖分高。建議在購買時留意一下營養標籤，盡量選擇無糖或低糖的商品。

全日早餐中的煙肉、腸仔、漢堡扒含大量油脂，不宜每日進食。（VCG）

全日早餐不宜每日食 空肚飲啡胃不適

被大量加工的食品，像是煙肉、腸仔、薯條等含大量油脂，明顯不適合作為早餐。可避免的話，少一點空肚喝咖啡，這樣可能刺激胃黏膜導致胃酸倒流、胃炎等消化系統毛病。起床後喝一杯暖水比咖啡好，不只能清除多餘的胃酸及加促排毒、腸蠕動，同時也讓腸胃準備好消化早餐，免一下子進食時會胃痛。

參考資料︰早安健康/Advanced Glycation End Products in Foods and a Practical Guide to Their Reduction in the Diet