早餐推介｜醫生最不建議早餐6食物煙肉好過熱香餅？3類食物易眼瞓

早餐食咩好？麵包、雞蛋、或白粥？醒神早餐是否真的有助「醒神」？小心吃錯早餐，不但未能醒神，分分鐘還會令你恰眼瞓，最不適合作早餐6種食物，容易令你昏昏欲睡。



早餐吃什麼？避免３類食物

早餐吃什麼？港式茶記早餐通粉多士？中式早餐腸粉、黐飯配豆漿？還是西式全日早餐、漢堡、腸仔、茄汁豆？無論A餐、B餐或C餐，應避免攝取過多高糖、高鈉、高油脂食物，增加身體負擔，工作上學都提不起勁，頭腦不清醒！台灣泌尿科醫生高銘鴻在社交平台分享，高糖、高鈉、高油脂的食物不宜作早餐，以免讀書或工作的效率也降低。

要避免高糖、高鈉、高油脂的早餐。（Unsplash）

以下6款早餐宜少吃，避免第一餐便增加腸胃負擔︰

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早餐不宜吃６款食物

早餐不宜吃1：含糖穀物

超市出售的穀麥片、穀物早餐並不如大眾所想像的健康，原因是當中加入了大量糖分，不少營養素是人工添加，含有非常少的天然營養成分，非常不推薦。

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早餐不宜吃２：油炸鬼

中式早餐油炸鬼是高熱量的油炸物，對身體極不健康，很不推薦經常食用。

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早餐不宜吃３：熱香餅／鬆餅

熱香餅有較多的精緻澱粉，容易造成餐後血糖劇烈波動，如果再加上楓糖、果醬等，熱量非常高。

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早餐不宜吃４：火腿、煙肉

火腿、煙肉等屬於加工醃肉，鈉含量高。世界衞生組織在2015年已經把火腿及煙肉等加工肉列為「1類致癌物」與吸煙同級，吃完要多喝水把多餘的鈉排出。

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早餐不宜吃５：番茄醬

番茄醬是超高鈉食品，早餐如果吃薯餅加大量番茄醬，很容易鈉超標及帶來額外熱量。早餐宜少選炸物配番茄醬，少量番茄醬則可接受，或用鹽／胡椒代替。

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早餐不宜吃６：果汁

市售的果汁通常加入額外糖分，留意食用標籤果汁與糖分分量。水果的營養素在榨取過程中會受到破壞，相比喝果汁不如直接吃水果。

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參考資料︰高銘鴻醫師FB

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