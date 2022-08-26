Gi味俱全｜黃淑儀十全十美湯食譜　簡易老火素湯加2種材料一樣甜

人愈大愈愛飲湯，平時煲老火湯都會加肉提味，例如：瘦肉、螺頭、雞等等，黃淑儀（Gigi姐）就在節目中示範了一個老火素湯——十全十美湯，她說這個湯打破了「冇肉一定很淡」的既有想法，即使用齋煲湯都十分美味，加兩種材料即能令湯更甜，並且帶有油光。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了十全十美湯的做法，她認識一位茹素多年的舊同學，給她十全十美老火湯食譜，原來這個湯由10種材料煲成，再加薑和陳皮，但即使冇肉，都同樣又甜又足料。

十全十美湯有10種材料，因而得名。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

Gigi姐說這個湯的材料並沒有硬性規定，分量亦隨心，她用的是家裡容易找的乾貨，如：蓮子、百合、無花果、蜜棗、腰果和合桃等，有幾多就用幾多。此外，還有紅蘿蔔、粟米和馬蹄等新鮮食材，你喜歡加薯仔或其他蔬菜亦可。不少人都會疑惑，湯冇肉又冇骨，味道會不會很寡呢？Gigi姐就說：「腰果和合桃都會出油，令這個湯有油光，喝來更甜。」

湯料配搭和分量十分隨心。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

她假設一個家庭有一家四口，每人飲兩碗的話，建議用10碗水煲，預2、3小時後水分流失2成，10碗煲完全剩8碗甚至更少分量。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

請按下圖睇十全十美湯的材料、做法和貼士：

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黃淑儀十全十美湯食譜



材料：

核桃2両（75克）

蓮子2両（75克）

腰果3両（113克）

栗子肉4両（150克）

蜜棗5粒

馬蹄6粒（去皮）

淮山7片（略浸）

無花果4粒

粟米1條

紅蘿蔔1個（去皮，切塊）

水18杯

薑1片（略拍）

鹽1茶匙

陳皮1角



做法：

1.淮山略浸，薑略拍。粟米切段，紅蘿蔔去皮，滾刀切塊。

2.煮滾18杯水，加入全部材料，先滾5分鐘，轉中慢火續煲2小時，用鹽調味即成。

