入廚貼士｜切洋蔥防催淚3招　生吃最保留營養浸水直切4方法減辛辣

切洋蔥防止淚流滿臉，有3方法可以解決。日本營養師解釋切洋蔥引致流淚的原因，如何處理及如何減少辛辣味。



3方法減少洋蔥催淚

洋蔥切開後會釋放「催淚因子」，洋蔥的細胞被破開，釋放「蒜胺酸酶」（蒜酶allinase），它和另一種物質發生反應產生次磺酸，然後變成揮發性氣體會刺激及刺痛眼鼻，於是淚腺馬上分泌出眼淚。減少切洋蔥時過分「感動」，不妨考慮以下三種方法。

洋蔥的細胞被破開，揮發性氣體會刺激眼鼻引致流淚。（Unsplash）

按圖了解減少洋蔥催淚３方法︰

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1. 切之前冷藏

2. 弄濕菜刀

3. 用微波爐加熱

4方法減少生洋蔥辛辣味

洋蔥營養豐富，蘊藏維他命B、C、鈣、硒、槲皮素及硫化物等，硫化物的揮發性強，使洋蔥散發強烈氣味，那種又辛又辣的味道。硫化物有助於殺菌、消毒、抗氧化、提升人體免疫力、促進新陳代謝及預防血栓等；但硫化物遇熱及受潮會被破壞，生吃洋蔥其實最能保留全營養，不過其中的辛辣味不是人人能忍受，想生吃洋蔥取最多的營養價值，並想減少當中的辛辣味，可考慮以下的方法︰垂直切洋蔥、用大量水浸泡洋蔥、靜置並暴露在空氣或放入雪櫃冷藏。

垂直切洋蔥，減少生洋蔥的辛辣味。（Unsplash）

按圖睇減少生洋蔥辛辣味的4種方法︰

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購買洋蔥時，可揀軟一點的洋蔥，因為水分多，刺激性較小，生吃時的辛辣味較弱。洋蔥與醋也十分匹配，黑醋、酒醋或蘋果醋等醃製切碎的洋蔥，可放於沙律中調味。至於切開洋蔥後，要用保鮮紙密封放在雪櫃，延長保鮮期及防止變壞。

參考資料︰Hint-Pot