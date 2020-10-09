【焦糖洋蔥】3分鐘洋葱焦糖化更香甜幾時放油啱？切洋蔥防催淚5招

生洋蔥及未炒軟的洋蔥味道辛辣，不過炒到軟化的褐黃色洋蔥，一般被稱為「焦糖洋蔥」，焦糖化了的洋葱味道香甜，是煎豬扒、牛扒或漢堡的絕配。想快速炒出焦香的洋蔥，只需用3分鐘的時間，比一般炒很久仍未轉色的洋蔥，有效率得多，而且方法十分簡單！ 攝影︰尹嘉蔚

「焦糖洋蔥」的美味在於將洋蔥炒到軟化，脫水後顏色轉為褐色，洋蔥的味道由淡轉濃，糖分釋出，香氣和甜度增加。以一般熱鑊下油，炒洋蔥的程序，動輒花上10分鐘或以上的時間，等待的過程漫長。原來有一個聰明的方法，將材料落鑊的次序調一調，「焦糖洋蔥」快速炒好。

比較2碗洋蔥，同樣用3分鐘大火炒，右面用「聰明的方法」炒洋蔥，出焦糖的程度非常快速。

按下圖有快速炒出「焦糖洋蔥」的方法︰

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快速炒「焦糖洋蔥」，為何不先放油？

請點擊下圖了解「焦糖洋蔥」速成的科學原因︰

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【同場加映】 切洋蔥不流淚 防催淚5招免刺激

切洋蔥時剌眼非常，之後流淚滿面，源於洋蔥本身含有硫的胺基酸，例如：甲硫胺酸、半光胺酸。當切開洋蔥時，細胞壁被破壞，胺基酸轉為揮發性化學物質，形成刺激性的氣體，當這些氣體接觸到眼鼻，就會產生流淚的反應。

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參考資料︰食譜自由配 / NOM Magazine