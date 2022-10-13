SOGO感謝祭2022｜網店預購24折起 意製名牌深鍋煎鍋套裝減至$998
撰文：余曉彤
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「崇光感謝祭（Thankful Week）」每年舉行兩次，本年第二次大減價即將舉行，現先在崇光網店進行預購，以下精選了半價以下的廚具、小家電等廚房用具，最抵的煲具套裝和家電更低至24折！
BALLARINI意製廚具套裝$2596減至$998
「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」由即日至10月25日舉行網店獨家預購，部分名牌廚具均以優惠價發售。不知是否預購的關係，減價的廚具不及以往的多，不過價錢仍然吸引，主打砂煲罌罉、用具為主。記者尤其推介BALLARINI意大利製的套裝（深煎鍋28厘米、燉鍋16厘米），由原價$2596現減至$988；法國製的Staub琺瑯鑄鐵圓形燉鍋以35折發售，$2799減至$988更贈送2隻價值$280的方形小碗；VISIONS晶鑽5公升雙耳深鍋勁減$1552（現價$888），其贈送價值$800的Pyrex 24厘米煎炒鍋。
請按圖看減價煲鑊、湯鍋、刀具等廚房用品：
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多款TEFAL烹飪用具減價 Pyrex雙層蒸煮盒$228
煮飯不只需要砂煲罌罉，更需要烹飪用具，儘管減價幅度不及廚具多，但仍以7-9折發售。當中以品牌TEFAL及柳宗理的產品較多，包括木製、矽膠、不鏽鋼等。此外，小家電如飯煲、燒烤板則低至7折。
請按圖看減價鑊鏟、湯杓等廚房用具：
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請按圖看減價廚房電器：
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SOGO感謝祭網店預購
日期：即日至2022年10月25日
網址：https://www.sogo.com.hk/tc
SOGO感謝祭2022網店預購何是舉行？
即日至2022年10月25日
那些牌子在這次「SOGO感謝祭網店預購」有優惠？
VISIONS、WMF、孖人牌、Staub...
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