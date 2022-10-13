食物保鮮｜1件小玩具當萬用樽蓋　密封效果遠勝保鮮紙食物不受潮

有時候吃到一半的零食，除了放入密實袋，也可能會用空樽入起。雖然部分空樽帶有瓶蓋，但未必可以完全密封，總會有「走氣」的情況，餅乾放一、兩天就受潮變腍，完全不好吃。日本節目就介紹了一個超實用方法，利用小工具充當瓶蓋，最大賣點是能將樽口完全密封，而且任何大小的樽都包保適用！



一個氣球充當瓶蓋 闊口窄口都適用

日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，講到如何把透明空樽內的食物保存得更好。許多時候，我們都會用透明樽裝住已開封的零食，如：餅乾、曲奇、果仁等，為了防止它變腍，有些人會把它們放進密實袋或真空玻璃瓶。相信不少人都跟筆者一樣，曾經試過遇上很難開的樽蓋，無論如何都扭不開，手指痛極了。原來，用一個氣球就能輕鬆取代樽蓋，密封效果極好，而且樽口闊或窄都一樣適用！

用保鮮紙密封瓶蓋，效果絕對不理想，很容易走氣。（節目截圖：《日常生活長知識》）

用氣球的話，效果就好多了，能完全阻隔外來濕氣，讓餅乾等保存得更好，不易變腍。（節目截圖：《日常生活長知識》）

神奇方法密封樽口

用氣球當樽蓋的方法十分簡單，先吹脹氣球，再一邊蓋住樽口、一邊放氣，就可以成為密封空樽的完美蓋子，絕對比保鮮紙等更有效防止食物受潮，讓許多人直呼神奇又實用。

原來先吹脹氣球，再一邊按實樽口、一邊放氣便可。（節目截圖：《日常生活長知識》）

伸縮特性 按樽口變型

東京理科大學川村康文教授就說：「這個方法是利用了氣球的收縮特性，氣球的橡膠想縮小，結果就密封了樽口。」氣球縮小時會依照樽口大小改變形狀，不論什麼大小的瓶子，都有形同度身訂造的樽蓋可用，且用完一次亦可循環再用。然而，若氣球太薄的話，就無法阻隔外來的濕氣，因此建議用厚身點的氣球會較好。

即使是水樽的樽口，也一樣適用這個方法。（節目截圖：《日常生活長知識》）