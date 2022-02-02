飲食熱話｜薯片未食完點保存？善用濕紙巾蓋防潮又方便吃貨們必學

平時喜歡追劇看戲的朋友相信總有忍不住口要吃個小零食的習慣，但有時罪惡感上頭剛吃了幾口的零食就決定要收回去。開封後的零食保質期或保鮮期肯定會縮短，要是收納不當很大可能隔天還會直接報銷~



如果你也不擅長收納零食或不喜歡手伸到包裝袋盡頭才吃到薯片的過程，那一定要把編輯最近發現到的收納 tips 學起來啦！

薯片未食完點保存？（按圖看清👇👇👇）

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首先，我們需要準備一個已經使用完畢的濕紙巾袋，接著我們可以化身環保小達人，把上面的濕紙巾蓋摳下來準備進行二次使用。

第二步，把濕紙巾蓋合理清理乾淨後，用強度稍微高一點的膠水固定在零食包裝上方。有需要的話也可以根據自身喜好貼一些貼紙在濕紙巾蓋上作裝飾。

第三步，膠水將濕紙巾蓋完全固定在零食袋上後，打開濕紙巾蓋上面的開閥，用刀片將裡面的零食包裝袋割除一個開口就完成啦！

像這樣一個濕紙巾蓋就能在第一包零食吃完後接著在第二包零食袋上繼續重複操作，即環保又能防止零食變潮、易收納，而且手還不容易髒，完全就是吃貨們必備的小妙招，這個過年準備呆在家吃零食放飛自我的朋友一定要GET起來啦！

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