芽菜保存｜降血糖抗氧化2招延長保鮮期　放雪櫃前多做1步可存兩周

芽菜的草青味未必人人喜愛，但其營養價值卻是毋庸置疑，不但能抗氧化，還能降血糖。平時我們在街市買芽菜，幾蚊已經一大袋，吃不完要怎辦？日本種芽菜的農夫，就分享了兩個延長芽菜保質期的貼士，其中一個方法更可把芽菜保存期延至2周！



降血糖10大蔬菜 芽菜第一

芽菜對日本人來說是很棒的食材，日本名醫曾在著作中推薦10大降血糖必食蔬菜，而芽菜就正是第一位！芽菜含天門冬胺酸、鉀、鈣、維他命等營養，和豆類相同，發芽後還增加了有助抗氧化的維他命C和澱粉酶，提升整腸力。其非水溶性膳食纖維亦有效幫助腸內醣質和脂質排出體外。

因此，日本人總是常把芽菜加到飲食當中。然而，有時候芽菜買多了，不懂如何處理，日本節目《生活小貼士》中，就介紹了由農夫傳授的兩個延長保質期方法：

銀芽、大豆芽、綠豆芽是街市常見的芽菜。（資料圖片/鄧穎琪攝）

（1）可延長1天，方便翌日享用

農夫坦言，芽菜買回來最好是當天吃完，避免擺過夜，但如果不是即日食，建議先把芽菜洗乾淨，放入保鮮盒裡，再加水浸住，而水量必須蓋過芽菜。用這個方法為保鮮盒加蓋，放入雪櫃冷藏一晚，芽菜仍能保鮮。

在保鮮盒加水浸住芽菜一晚，翌日都能保鮮。（節目截圖：《生活小貼士》）

（2）可延長2星期，適合長時間保存

這個方法要先在開水中加入佔1%左右的鹽，燙芽菜大約30秒至1分鐘，放涼瀝乾後用保鮮紙包住，放在雪櫃冰格冷凍，可保存大約2周。

若想擺放芽菜更長時間，則要略把芽菜灼熟，再瀝乾包妥放在雪櫃冰格。（節目截圖：《生活小貼士》）

芽菜快炒保留營養 夠熱夠油防出水

芽菜的常見食法，除了加到湯麵中，亦包括爆炒。註冊營養師吳耀芬（Kathy）就曾在訪問中表示，芽菜適合快炒，即大約炒5-6分鐘，因為可以保存較多營養。大廚雷啟裕則分享過「炒芽菜不出水秘技」，他指鑊夠熱是關鍵，熱而多油，芽菜炒起來才不易霉，能保持有光澤、挺身和爽口。

請按下圖睇雷啟裕師傅的炒芽菜秘技：