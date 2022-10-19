消毒餐具｜熱水洗碗筷2大關鍵做錯等於白洗？醫生5大建議安心進食

出外用餐，我們都習慣先用熱水沖洗碗筷，但這樣細菌真的被消滅？原來要為碗筷清潔消毒，若只顧沖沖洗洗，而忽略了2大關鍵，分分鐘只會白忙一場，無助殺菌。



高溫殺菌必備2大條件：溫度和時間

對於餐具衞生，我們十分講究，無論餐廳酒樓，坐下第一件事，便是忙於把刀叉碗筷以熱茶或開水沖洗，但可知高溫殺菌必須具備2大條件：溫度和時間！

在外用餐，不少人習慣以熱水先洗碗筷餐具，這樣有效殺菌嗎？(鄒家鳳攝)

按圖看高溫殺菌必備2大條件：

+ 2

一般來說，100℃沸水，須持續5分鐘或以上，才可殺滅部分细菌和微生物。食肆為顧客提供的熱水，往往低於100℃，可能只有70°C、80°C，為免因不小心而造成燙傷意外。有些甚至只提供暖水或凍水，以這樣的水溫清洗，細菌根本難以消除。那麼，是否多此一舉？

10分鐘以上 大部分細菌會死亡

家庭醫生莫昆洋解釋，高溫殺菌要看接觸時間，一般接觸10分鍾以上，大部分的細菌都會死亡，因它們只能在高溫生存很短時間，不過，即使未必可以殺菌消毒，但仍可清潔眼睛能見到的不乾淨，或黏在餐具上的清潔劑，也是有幫助的。

疫情下，大家的衞生意識提高，熱水清洗碗筷仍未夠放心，或會利用消毒濕紙巾清潔，那又是否正確？

「消毒碗筷，理論上酒精會比熱水更理想，酒精殺菌能力應該會較高，不過，會有酒精味，而且要等揮發乾淨才能使用。」

按圖看莫昆洋醫生建議外出用餐時，可以如何處理餐具，食得安心？

+ 1

莫醫生認為更理想的方法是自備餐具，還有用紫外光燈，用滾水清潔接觸時間較耐，減少用餐具的種類和數目，或者光顧有信譽的餐廳。

高温消毒3大方法

高溫消毒方法，除了滾水，還可利用焗爐和蒸氣，不過同樣須注意溫度和時間。

按圖看高温消毒3大方法的溫度和時間：

1.滾水消毒：100℃沸水，持續5分鐘以上，可殺滅一部分細菌和微生物。



2.蒸氣消毒：蒸氣箱內以100℃，持續消毒5~10分鐘。



3.焗爐消毒：120℃，持續15~20分鐘。



莫昆洋醫生(相片由受訪者提供)