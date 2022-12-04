擠檸檬汁貼士｜免切兼隔籽榨檸檬汁靠1支牙籤　多汁檸檬如何揀？

擠檸檬汁技巧，不用切開檸檬，又可以隔掉果籽，也不用弄到雙手污糟邋遢，更不用花錢買即用調味檸檬汁，不妨嘗試這個有趣的方法，好像擠新鮮牛奶一樣暢快。買檸檬時想知哪個檸檬更香、更溫和及更多檸檬汁，有一個揀選心得可參考。

攝影︰尹嘉蔚



檸檬汁防止炒通菜生鏽

檸檬汁跟白醋一樣酸，卻比醋有天然的水果清香，而且不會像醋一樣有刺鼻、刺喉的烈感。日常製檸檬水、檸檬茶、檸檬撻、沙律汁、炒菜…擠些檸檬汁提升清爽及新鮮的感覺，同時也助蔬菜抗氧，例如炒好通菜後加少少檸檬汁可防止通菜變黑。

入廚貼士︰炒通菜防黑免汆水 起鍋前加一樣材料防「生鏽」

切開後的檸檬要用保鮮紙封好才放入雪櫃以防被冷氣抽乾。（photo AC）

一支牙籤擠檸檬汁妙計

檸檬汁實在是用途廣泛的調味料，有時用不完一個檸檬，切開一半、一半後，要用保鮮紙封好放入雪櫃以防被冷氣抽乾及防止維他命C流失。日本有主婦推薦一個實用的方法來擠檸檬汁，完全不用拿刀、不用切開、不需用手動榨汁器，只需要用一支牙籤。

沒有看錯！真的只用一支牙籤來榨檸檬汁。究竟如何操作呢？首先有一步必須先做，就是搓檸檬，目的是搓軟檸檬，令檸檬更易摙、榨汁更輕鬆及更多汁可被榨出。搓軟檸檬後，本來應該要切開，現在可免，取一支尖頭的牙籤戳入檸檬尾部，檸檬頭果蒂位置較硬，所以取易捨難，揀檸檬尾來入手。

牙籤一支如何榨檸檬取汁？

按圖看示範︰

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揀對檸檬榨汁收穫更多

榨盡一個檸檬之後，檸檬都被榨凹了。如此一來還可以隔掉果籽，想擠多少便多少，如果用不完整個檸檬，也不怕將檸檬坦蕩蕩地暴露在空氣之中。此外，想達至最佳效果，買檸檬時也可揀一揀檸檬。如果目的是為了榨汁用，以下3個檸檬，猜哪個的檸檬汁味道較溫和，換言之沒有很酸，並有更多的檸檬汁？

這3個檸檬，哪個的檸檬汁味道較溫和及有更多的檸檬汁？

左側的檸檬外皮較滑、外型較長；中間的檸檬外皮較粗、外型較短；右側的檸檬外皮較滑、外型較短。答案是中間的檸檬，它看來也比其餘的成熟，用以上牙籤小妙招可以榨到更多檸汁約50毫升，味道較溫和，但顏色較濁。而左、右兩側的檸檬汁收穫只約25毫升，顏色則較清澈。雖有其他意見認為，暗淡無光的檸檬因擺放時間較久，果皮較厚，該挑光滑、表皮油亮的檸檬會較新鮮及多汁；不過經此測試後，覺得較啞色的檸檬更好榨汁。

用較成熟的檸檬榨汁，可收獲更多，它味道較溫和，但顏色較濁。

純素檸檬撻食譜 檸檬汁做甜品佳

檸檬汁不只用於調味，還可以成為甜品中的主角，譬如檸檬撻、檸檬批、檸檬蛋糕……清新酸爽味道，非常適合在早晨及下午茶中享用，頓時也醒神起來，速趕睡意。以檸檬撻為例，它是法國甜品，食譜卻輾轉並流轉各地，不同地域已有自己的改良與特色版本。傳統的檸檬撻，撻皮有牛油、檸檬醬有雞蛋，不吃乳製品及雞蛋的人無法品嚐，而素版本的檸檬撻沒有蛋奶，人人可試。示範影片︰甜品食譜｜純素檸檬撻無蛋奶簡單消暑 蒟蒻凍粉如何處理爽又挺？

素食的「凝固劑」可利用蒟蒻凍粉，製成品的口感比較爽。（趙錦添攝）

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參考資料︰Grape