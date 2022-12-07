微波爐食譜｜簡易睇波零食香脆芝士鱈魚絲　鋪開叮1.5分芝味暴增

世界盃8強陸續誕生，其後的賽事一定更為激烈，睇波怎能沒有零食呢？除了薯片、蝦條等，芝士鱈魚絲也是頗受歡迎的零食，平時大家都是打開包裝直接吃，但twitter瘋傳了一個做法，只要用微波爐加熱分半鐘，立即將美味升級，變得更香更脆，記者實試後也認為效果神奇，決定以後都用這個方法整鱈魚絲！

攝影︰鄧穎琪



15萬人讚好 芝士鱈魚絲神仙食法

twitter上瘋傳一個芝士鱈魚絲食譜，獲15萬人讚好。網民甚至對「新大陸」讚不絕口，留言：「甚麼？！我吃了三十年都不知有這個方法耶！」「這可能才是正確的食法。」「熱呼呼的反而更美味。」「我和孩子一次吃掉兩包。」「以前在酒吧食過烤過的鱈魚絲，真的很好吃，當時的朋友都說酒反而像配菜了。」「天啊！芝士鱈魚絲原本已經是我最喜歡的零食，現在看起來更猛了！」這個方法相當方便，只需加熱1.5分鐘就搞定，網民實試完畢後，認為效果比用焗爐及氣炸鍋更好。

請按下圖睇記者實試芝士鱈魚絲的步驟：

芝味爆燈停不了口 小技巧鋪開加熱

記者本身不算特別喜歡吃鱈魚絲，期望也不特別大，純粹抱住一試無妨的心態。加熱到一半已經聞到非常濃烈的芝士味，事前完全沒想過這樣香。打開微波爐後，芝士味可謂撲鼻而來，溶化的芝士脹卜卜，稍乾後的口感似芝士薄脆，而鱈魚部分都變得乾爽及脆口。即使我本身不特別愛零食，這款芝士鱈魚絲確實是吃不停口，一次過就食完，十分推薦給各位，尤其是近來追睇世界盃的話，用來送酒就最好不過！

微波爐加熱芝士鱈魚絲後，芝味更香濃。

不過記者認為有一個美中不足之處，就是加熱前算漏了芝士會熔成漿，把鱈魚絲疊在一起叮，結果變成「一餅嘢」，儘管口感不受影響，卻要把它們逐條撕開。所以，如果你也打算用這個方法整鱈魚絲的話，記得把它們鋪散呢！

把鱈魚絲疊在一起加熱，有機會變成「一餅嘢」，但也不影響風味。