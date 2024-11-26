熱朱古力食譜｜日瘋傳濃厚熱朱古力做法　必備3材料微波爐都做到

天氣開始轉涼，要喝熱飲了，熱朱古力是一個暖心可口的選擇，讓人有滿滿的幸福感！沖熱朱古力，你大概會用可可粉加熱水或鮮奶吧？不過，有日本網民就在twitter（X）分享自家熱朱古力食譜，製法超簡單，他更信心滿滿地表示：「我只喝我自己做的熱朱古力！」



熱朱古力食譜｜3種關鍵材料：煉奶、牛油、鹽

熱朱古力是很美味的秋冬飲料，比起用可可粉沖泡，有人更愛用一塊塊的朱古力自己做。twitter（X）有位日本網民，就曾分享自家熱朱古力食譜，結果大受歡迎，獲許多人瘋傳！這個食譜十分簡單，只要家中有微波爐就可做到，相信連小朋友都能自製。該名網民Toroa表示，必須用70%的朱古力，又透露自己曾反覆試驗不同成分組合的食譜，方得出這種他認為是最好的味道，關鍵材料就是煉奶、牛油、鹽。對於這個熱朱古力食譜，他自豪地說：「我只喝我自己做的熱朱古力！」記者就依照他的食譜來自製，到底成品又如何呢？

日本網民toroa在twitter分享自己的超美味熱朱古力食譜，近9萬人按讚！（twitter：toroa_kitsurogi）

請按下圖睇記者做的熱朱古力：

+ 4

熱朱古力食譜｜必用70%朱古力

這位網民Toroa指使用70%的朱古力，才能真正感受到朱古力的味道，煉奶使熱朱古力帶點奶白色，牛油使它口感豐富，鹽則提升朱古力香味。他又補充：「我能製作出我認為是非常美味的熱朱古力，令人驚訝的是，這種美味居然可以在家裡用微波爐就製作得到！」

日本網民toroa熱朱古力食譜



材料：

70%黑朱古力30克

煉奶15克

鹽少許（約0.5克）

牛奶150毫升

牛油3克



做法：

1.黑朱古力切碎，於微波爐以600W加熱50秒，加煉奶和鹽，攪拌。

2.逐少加入牛奶，攪勻，再放入600W的微波爐加熱1分鐘。

3.加入牛油，即成！



熱朱古力食譜｜記者實試結果

記者影完相便馬上試飲，朱古力的口感比外面飲到的更加濃稠，有點「漿口」的感覺；味道不會太甜，恰到好處。由於製作工夫並不繁複，很推介大家試試！另外，筆者今次用的是Lindt的100克裝朱古力，一共有10小塊，食譜分量需要30克朱古力，用3塊便剛剛好，不必另外用磅去量度。

自製的熱朱古力。

資料來源：twitter（X）