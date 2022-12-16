聖誕食譜｜140°C高溫蒸煮-快速鎖鮮　甜品海鮮蒸烤烘焗1爐搞掂！

聖誕節快到，當然要約齊朋友一同慶祝，想在家歡聚開派對，但又覺到會食物太沒誠意？不如就親自下廚為摯愛親友表達心意，炮製豐富的聖誕大餐吧！其實只需一部多功能的爐具，便可處理不同的特色美食，省時慳位慳工夫。Toshiba推出的Master Steam蒸氣焗爐便具備9種烹調模式，且容量大，一爐多用，酥皮聖誕樹、清蒸松葉蟹簡單無難度！



想今個聖誕過得與別不同？不如親自炮製聖誕大餐？（鄭子峰攝）

30公升特大容量 上方預留散熱空間只需5cm

要招呼一大班朋友到家中慶祝聖誕，要準備的食物不少。Master Steam蒸氣焗爐有30公升特大空間，就算是全隻火雞都可以輕鬆烤焗，連外置式水箱也有1.2公升，最長3小時慢燉也毋須加水。不過，別以為因此爐身必定龐大佔很多空間，它的闊度和深度只有472mm和465mm (不包門柄)，加上特有設計，蒸焗爐所需預留的散熱空間只需上方5cm，左、右、後方各1cm便足夠。即使蒸煮食物，也不會弄得周圍煙霧瀰漫。

蒸氣焗爐有30公升特大空間，就算烤焗全隻火雞亦綽綽有餘。（鄭子峰攝）

蒸氣冷凝鎖技術減爐外蒸氣排放 140°C高溫蒸煮-快速鎖鮮

一般的蒸氣焗爐，煮食過程中會釋出大量蒸氣，攪到廚櫃底濕濕笠笠，而Master Steam蒸氣焗爐因配備了全新智慧冷凝鎖技術，會收集爐內多餘的蒸氣，並冷凝成水分排到污水箱中，大量減少爐背蒸氣口的蒸氣排放，令廚櫃在烹煮期間保持乾爽。

另外，Toshiba Master Steam蒸氣焗爐特設高溫蒸氣模式，溫度最高可達140°C，不單較一般蒸煮時間快19.8%*，還可瞬間鎖水，鮮嫩多汁，賣相更吸引。

*廠方測試

蒸氣焗爐設有高溫蒸氣模式，溫度最高可達140°C，加快煮熟食物之餘，亦可以瞬間鎖水，食物鮮嫩多汁。（鄭子峰攝）

按圖看Toshiba Master Steam蒸氣焗爐更多功能：

4種清洗自動功能 簡單易操控

炮製完美食，最怕便是要清洗鍋具爐具。不過，Master Steam蒸氣焗爐備有餐具消毒、爐腔清潔、爐腔除味及蒸氣系統清潔4種智能清潔模式，只要自選合適清潔功能，煮食後清潔爐腔就更方便！

由2022年12月15日起在推廣期內購買TOSHIBA Master Steam 蒸氣焗爐，更會贈送「額外原裝蒸盤及烤盤」一套！

購買TOSHIBA Master Steam 蒸氣焗爐，已配備了一個蒸盤及焗盤，另附上一本使用指南及食譜。（鄭子峰攝）

TOSHIBA Master Steam 蒸氣焗爐（鄭子峰攝）

TOSHIBA Master Steam 蒸氣焗爐

型號：MS5-TR30SC（30L）

功能：

-智慧蒸氣冷凝鎖: 收集及冷凝多餘蒸氣排到污水箱，減少蒸煮時蒸氣向爐外排放

-3種純蒸氣模式，4種烤焗模式，低溫發酵及40款自動功能

產品資料：http://bit.ly/3Yg1qc2

聖誕食譜示範：酥皮聖誕樹

七彩繽紛的聖誕樹最有節日氣氛，以酥皮焗製的聖誕樹，加上忌廉和士多啤梨等點綴，看著太美了也不忍吃下去呢！

按圖看酥皮聖誕樹做法：

+ 3

材料：

急凍酥皮1塊

水適量

糖適量

淡忌廉100克

糖霜2湯匙

綠茶粉適量

士多啤梨或其他莓果4-5粒 (切細)

彩針或其他裝飾適量

做法：

1.Toshiba Master Steam蒸焗爐預熱至200度。

2.酥皮按包裝指示於室溫解凍5-10分鐘至微軟，在較硬身的狀態下，烤焗效果較好，掃上一層薄薄的水，並灑上砂糖。

3.用不同大小的造型模具在酥皮上印上圖案，起出酥皮，備用；也可準備多些小星形或小雪花型酥皮，稍後作裝飾。

4.用叉子在酥皮刺小孔。

5.以「熱風對流」模式焗酥皮15分鐘，放涼至降溫。

6.大碗中倒入忌廉，加糖霜，打至企身並冷藏備用。

7.在碟子上加忌廉，作為聖誕樹基底。

8.疊上較大的酥皮、加忌廉、灑抹茶粉，加士多啤梨裝飾。

9.再疊上較小的酥皮，重複步驟8直至砌好聖誕樹。

10.旁邊鋪忌廉或其他裝飾，灑上朱古力彩針等，即成。

不失敗秘訣：

*酥皮解凍的最佳狀態是不能太軟太硬，太軟難處理，尤其是印模時會很黏，太硬則會裂開。

*酥皮上刺孔能讓熱氣散走，避免過度膨脹而裂開。

*忌廉建議自己打，才會挺身易撐起聖誕樹，若用現成噴裝忌廉，不消一會便會扁塌。

聖誕食譜示範：蒸松葉蟹

按圖看蒸松葉蟹做法：

+ 1

材料：

新鮮松葉蟹1隻（約1.5斤）

做法：

1.用刷子擦淨松葉蟹，蟹肚朝上，置放於包了錫紙/牛油紙的蒸盤上。

2.把蒸焗爐的水盒加滿水，以攝氏140度「高溫蒸氣」模式蒸蟹14分鐘，即成。

不失敗秘訣：

*蟹肚向天是避免蟹蓋內的肉汁和蟹膏流失。

*可用松葉蟹、長腳蟹或其他蟹種。

*如用新鮮蟹又怕蟹掙扎，可著海鮮檔販紮住手腳、把蟹雪暈或蒸之前先浸5分鐘。

*蒸蟹建議吃原汁原味，若你喜歡也可配牛油汁，或檸檬汁蛋黃醬。