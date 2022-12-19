煎蛋貼士｜港式連鎖扒房煎蛋一團糟！煎蛋零失敗5招煎2面免反蛋？

煎蛋，不敢說很容易，但只要用心，即使不完美，仍會是令人垂涎營養豐富的煎雞蛋。不過，早前就有讀者留言，吃到一團糟慘不忍睹的煎雙蛋，還要是出自一間香港老牌連鎖港式扒房，問我們「煎蛋是否真的很難？」



煎蛋最難的就是反蛋，怕一反便穿，但有一方法，毋須反蛋也可做出相同效果。(資料圖片)

煎蛋分3種 雙面單面半生熟...

雞蛋，可塑造很多不同型態。單是煎蛋已有多種款式，太陽蛋（Sunny-side up一面煎焦、一面半生）、全熟荷包蛋（Over-egg雙面全熟）、半熟荷包蛋（Over-easy雙面半熟），而讀者C小姐點選的是「泰式豬頸肉煎蛋飯（Thai Style Pork Fried-Egg Rice）」，Fried-Egg，就是哪一種煎蛋都可以。

作為一間港式扒房的出品，煎雙蛋的賣相令讀者C小姐難以接受。（讀者提供）

出自老牌港式扒房 難以接受

上星期，C小姐在荃灣一間老牌連鎖港式扒房ＸＸ餐廳點了一客下午茶餐「泰式豬頸肉煎蛋飯」，連飲品售$49，價錢也算實惠，但當侍應把一碟「豬頸肉煎蛋飯」端來面前時，她卻衝口而出：「嘩，咁肉酸，可唔可以換？」不過，侍應很專業，或可能真的沒聽見，依然禮貌周周，請她慢用。

望着碟煎雙蛋，C小姐有點氣憤，即使不求完美脆邊、黃白分明，蛋黃水潤，但也從沒想過會在餐廳吃到如此窘相的煎雙蛋，漏黃、過熟、灰黑的亂作一團，堆疊在一角，感覺那雙雞蛋很委屈，認為餐廳怎麼可以這樣給客人，想跟侍應投訴或更換之時，身旁友人卻勸說：「你要煎蛋，那是煎蛋啊！又沒說明是怎樣的煎蛋，不受理...」

C小姐謂當時餐廳約只有六成客人，照理不用急趕，不明為何要那樣敷衍，作為一間老牌港式扒房實在難以接受，但友人說的亦言之有理。當C小姐冷靜下來，覺得不像樣還不像樣，始終也是煎蛋，若真的更換了，它的下場就只有垃圾堆填區，也是一種浪費，最後乖乖的完成碟上的食物，豬頸肉味道還不錯呢！

完美煎蛋5貼士 1招毋須反蛋效果一樣

煎蛋，想煎出完美效果，水潤、白滑、脆邊，其實由鍋具、下油，到打蛋、火候每個步驟都不能馬虎。要煎兩面的，最難就是反蛋，怕它一反蛋黃便穿，但其實也有方法不用反蛋也可有相同效果！

按圖看毋須反蛋的油燙法煎荷包蛋步驟：

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完美煎蛋還須留意5大貼士：



鍋：最好用不黏易潔鑊，少許凹陷的鑊形鍋較平底鍋，容易反蛋。

油：鐃熱鑊下油，讓油出現細泡泡，才下蛋會較香脆。

蛋：宜先把雞蛋打在小碗內，再下鍋。直接在鍋邊敲殼，一來蛋白會黏着周圍，二來若是壞蛋便浪費一鍋油了。

鏟：為了易於反蛋，宜用邊緣較薄的鑊鏟，較厚的木鏟，易把蛋黃弄破。

火：以中大火便可，火太大蛋白易焦濃，火太細蛋會油膩。

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按圖看煎脆邊太陽蛋步驟及4大貼士：

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1. 開大火預熱易潔鑊。

2. 加入2湯匙油，要脆邊油分不能太少。

3. 將雞蛋直接放入鑊中，其後不要移動雞蛋，待蛋白凝固。

4. 煎至7成熟時，將旁邊的熱油淋上蛋白面。

5. 當蛋白全熟時，即成。