大掃除貼士｜麵包膠袋環保再用　變最佳垃圾袋防臭味洗鋅盤超潔亮

麵包包裝袋、麵包膠袋的重用妙法，既環保又慳錢。讓人驚訝的用途，獲網友回應︰「以前扔掉它太浪費了。」

攝影：尹嘉蔚



麵包膠袋重用2妙計

膠袋徵費$1已展開，急凍食品、有完整包裝的蔬果、麵包等，不再獲發免費膠袋。日常生活中確有不少被積存下來的膠袋，包括裝麵包的包裝袋，大家平時可能隨便扔掉的垃圾，可能造就出很多生活智慧，下次扔掉麵包膠袋之前，停一停、諗一諗，會發現它原來很有用。

麵包包裝袋，用來做垃圾袋，可防止氣味洩漏。

最好的垃圾袋防臭防漏水

如果特意去買垃圾膠袋，大家覺得是否有點浪費金錢？日本「警視廳安保部災害對策課」在twitter上發布了使用麵包膠袋的小智慧，得到網友熱烈的回應。麵包膠袋原來很適合做垃圾袋！因為麵包膠袋採用堅固及耐刮的聚丙烯（PP）製成，由於比較結實，可防止氣味，例如垃圾味洩漏和防止漏水。

麵包膠袋採用堅固及耐刮的聚丙烯（PP）製成，可防止垃圾味洩漏和漏水。

清潔海綿洗水槽起泡佳

其次，如果把麵包膠袋揉成一團，然後在上面擠清潔劑，它就變成清潔海綿，起泡效果很好。用來清洗水槽、醬料瓶等，用完這塊「海綿」可放入回收筒或扔掉。看過帖文的日本網民也紛紛留言︰「我以前不知道，扔掉它太浪費了。」「這第一次知道，非常感謝。」「這非常有幫助！」「它很有用，因為它很堅固。」之類的評語。

日本警視廳安保部災害對策課分享重用麵包包裝袋的2個實用方法。（日本警視庁警備部災害対策課twitter）

按圖有真實示範︰

參考資料︰日本警視庁警備部災害対策課twitter