快速油炸省油法︳少油炸食物高效全賴烘焙紙　減廢油棄置更容易

有位日本網民分享一個省油炸食物的家用智慧，將油聚集在用烘焙紙摺成的紙盒內，不用開一大鍋油已達到「炸嘢食」的樂趣。記者親自試驗，效果佳！炸少量紫菜、米紙、豬扒、魚塊…既有美食又不用浪費太多食用油。

攝影︰尹嘉蔚



摺幾摺烘焙紙變集油盒

炸豬扒、炸薯條…偶爾想在家炸幾件食物，但想到要用一大鍋油及油煙處處，意興闌珊。雖然時下流行用氣炸鍋，但有些油炸食物，例如天婦羅、炸洋蔥圈之類，氣炸鍋未能取締用油鍋炸的膨鬆效果。

可是，每次開油鍋「炸嘢」，炸完之後留下大量食用油，有人會過濾雜質後留用，亦有人想棄掉不用，卻心神忐忑感到浪費。有位日本twitter網友分享省油炸食物的實用貼士，利用廚房常備的烘焙紙（牛油紙）來發揮妙用，創出少量油炸法，不少人看完帖文後仿效，直呼很方便。

省油炸食物方法，烘焙紙摺成油炸用的集油盒。（尹嘉蔚攝）

烘焙紙有防黏的特性，也可耐熱，並將食材與鍋具隔開，讓烹調後的鍋具能盡量保持清潔以便清理。如何用烘焙紙炸食物？記者也跟日本網民的方法進行試驗，先用烘焙紙摺成簡單盒子，步驟如下：

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用2張烘焙紙加厚用，紙盒更實淨。（尹嘉蔚攝）

省油炸食物試驗效果不錯

到正式炸食物部分，準備一個不怕空燒的平底鑄鐵鍋，但如果炸的時間非常短，耐熱的陶瓷鍋也可用。在鍋內塗上一層薄薄的油，之後清洗會相對容易。將烘焙紙盒放在鍋內，在盒內倒入食用油約盒的一半容量，盒子讓油集中，即使用少量的油已可蓋過食材，只要夠炸就可。然後，開大火燒熱食用油，油溫徐徐上升，由43℃升至140℃、150℃、160℃…可以開始油炸。如果油溫太猛，自己按實際需要調整火候。

開大火燒熱食用油，油溫徐徐上升。（尹嘉蔚攝）

記者放入越式米紙油炸，秒速炸至「開花」，覺得效果幾好。這小小的烘焙紙盒恰如「集油盒」，將食用油集中，提升油的高度以便覆蓋要炸的食材。

炸越式米紙試驗，秒速炸至「開花」。（尹嘉蔚攝）

油炸時間很短要完成。（尹嘉蔚攝）

用此方法炸少量食物，頗是實用，也達到好效果。（尹嘉蔚攝）

日網民炸厚豬扒 天才主意！

日本網民則示範半煎炸厚豬扒，該則twitter帖文至今吸引1.6萬則轉推、14.8萬個喜歡。網民留言︰「這是天才！該死的好主意！讓我們這樣做。」亦有網民「擔心空煎鍋🥺」會損壞鍋具，建議在鍋的周圍「放水比較好」，更有人擔心食物安全風險「烘焙紙的塑料在熱油下或者釋出有害物」云云。

日本網民用「油炸盒」示範半煎炸厚豬扒。（鷹ノ爪リリカ@ririka_rrk twitter）

油炸不宜長不能多 廢油如何處置？

試後感︰這個慳省食用油，利用紙盒炸食物的方法，第一眼看來實在令人眼前一亮，在實際試驗之後，無疑節省了不少油。不過，炸的時間不宜長，分量不能多。記者刻意延長油炸食物時間來觀察變化，如果時間太久，耐熱及耐燒的鍋具（塗了一層薄油）雖然沒有變黑，炸完食物的油同樣會由金黃變焦黃，烘焙紙也起變化。其次，用一張紙摺成的紙盒不耐用，盒底會破；用兩張烘焙紙加厚紙盒使用會更好。

油炸食物的時間若太久，耐熱及耐燒的鍋具沒有變黑，但烘焙紙會起變化。

到實驗完畢之後，因為炸油不會再重用，記者要操心「棄油」的問題，廢油的分量大概是一杯（250毫升）並不多，記者最後用一個不再重用的盒載起已冷卻的廢油，然後將整盒密封棄置。勿將廢油灌入鋅盤、下水道或馬桶內，否則會堵塞水管，水流變慢，還可能在下水道裡滋生細菌。

如何省油炸食物？ 日本網民示範用烘焙紙摺成的紙盒，讓油集中，即使用少量的油已可蓋過食材油炸。 牛油紙炸食物效果如何？ 節省了不少油，炸的時間不宜長，分量不能多。如時間太久，耐燒的鍋具雖沒有黑，炸油同樣變焦黃，烘焙紙也起變化。用一張紙摺成的紙盒不耐用，盒底會破；用兩張烘焙紙加厚紙盒使用會更好。

參考資料︰鷹ノ爪リリカ@ririka_rrk twitter