剝柑皮妙招｜剝柑魔法如一串月亮獲6000讚　4招鑒別鮮甜多汁蜜柑

冬天蜜柑特別甜，日本柑、韓國柑…柑皮易剝。最常見的方法是像花瓣一樣剝皮，還有人會用來曬乾慢慢成陳皮。日本農林水產分享一種好玩的剝皮方法，如一串「半月」排開十分整齊，記者試玩這個別出心裁的剝柑方法，一次就成功。

攝影︰尹嘉蔚



蜜柑7功效

到了冬天，是蜜柑盛產的季節。愛媛縣是日本主要的柑橘產地，有「柑橘王國」之稱，培育出豐富的柑橘品種，走在世界的前列。當地出產的蜜柑，色澤鮮亮橙黃，皮薄汁多，果肉纖維細，無籽又鮮甜。蜜柑諸多健康貢獻，例如有助抗癌、護肝、防動脈硬化、抑制血糖和膽固醇、提升免疫力、保濕肌膚及強化骨骼等功效。

日本愛媛縣是主要的柑橘產地，培育豐富的柑橘品種，走在世界前列。（尹嘉蔚攝）

剝柑妙招如月亮列陣

在剝柑皮這件事上，我兒時學媽媽用花瓣的形態剝柑，因為柑皮可以曬成陳皮，媽媽總是叮囑說慢慢剝，最好唔好剝爛。然後，我又細心地將柑皮回復成一個完整的柑，看著它就像變魔術，好像未打開的一樣。日本農林水產省（MAFF）在官方twitter上介紹一個更有趣的剝柑方法，一串蜜柑坐在長方形的柑皮上頗是有趣。此帖回響熱烈，至今獲得近6000個贊。不少網民在回覆中表示︰「我見過各種剝柑皮的方法，但這是第一次。」「很有創意的剝皮方式，我以前都不知道。」亦有網民跟介紹方法實試，然後拍照上載分享成果。

日本農林水產省介紹剝柑妙招，恰如一串月亮在排隊。（尹嘉蔚攝）

按圖看記者實試日本農林水產省介紹有趣的剝柑魔法︰

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記者也來一試，用手指甲在蜜柑的頂部鎅走一個大圓圈，底部也照同樣方式操作。當然也可用小刀、牙籤等輔助代替手指甲。然後鎅開蜜柑旁邊，慢慢翻開柑肉，自然地形成一條好像羽毛布帶般的蜜柑。看似複雜，其實方法很簡單。

方法很簡單，柑皮保持大塊整潔。（尹嘉蔚攝）

4招鑒別鮮甜的蜜柑

區分鮮甜的蜜柑，關鍵是看表皮的厚薄度和緊實度。挑選上下扁平、顏色深、表皮細滑緊實、果皮薄的蜜柑，如此一來不僅容易剝皮，味道也特別鮮甜。購買蜜柑後要存放在通風良好的地方，才不易發霉及變壞。

參考資料︰日本農林水產省twitter/早安健康