大掃除｜掛鉤膠吸盤變硬脫落？2妙法吸盤復活重新黏住玻璃牆壁

塑膠吸盤「無力」，再不能吸附廚房的玻璃或大理石牆壁上，兩個極簡單的方法令塑膠吸盤「復活」重生。

攝影︰尹嘉蔚



將塑膠吸盤吸在廚房的玻璃或大理石牆壁上，可收納毛巾及各樣小物，但吸盤使用好一陣子以後，愈來愈吸不住，網民分享輕鬆2招，讓吸盤立即翻生，恢復吸力。記者親自試試方法，效果確實不錯。

吸盤用舊了，有兩個方法可重新恢復吸力。

吸盤復活方法1：熱水浸泡

已經長時間使用的吸盤，它的形狀會逐漸變得堅硬及平坦，當發生這樣的情況，吸盤很難在吸附時形成真空狀態，便會很易掉落。用熱水浸泡舊吸盤5分鐘，令吸盤的塑膠重新恢復柔軟，從扁身再次隆起，回復吸力。不過，勿用100℃沸水浸吸盤，因為吸盤可能變形過度，無法復活。

按圖有操作步驟︰

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吸盤復活方法2：抹保濕乳液

當吸盤變舊老化後，塑膠表面會出現裂縫，使空氣更易竄入，導致吸力下降。在吸盤內側塗上保濕乳液，填補裂縫，防止空氣進入，就能恢復吸力，讓吸盤在吸附時更易形成真空的狀態，使吸力更牢靠。不只是乳液，凡士林、食用油都能達到類似的效果，不過質地較細的乳液效果最好。

吸盤重生後便恢復吸力。

吸盤用舊了沒有吸力怎麼辦？ 用80℃熱水浸5分鐘、抹保濕乳液在吸盤內側。 為什麼吸盤不能再吸實？ 已經長時間使用的吸盤，形狀逐漸變硬及平坦，便很難在吸附時形成真空狀態並很易掉落。

參考資料︰つけてもすぐ取れる吸盤のイライラ解消法/あの「吸盤問題」にさよなら！/台視新聞