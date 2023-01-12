食物安全｜食物掉落地秒撿續吃　50歲台男中毒白血球暴增險敗血症

食物跌在地上，即使只有3秒，也可以撿起再吃？如果只為了不浪費食物，經常有此陋習，應立即改善，避免惡性腸胃炎。



台灣真實案例 食物掉地照食險招敗血症

台灣外科醫生陳榮堅在個人社交平台及節目《醫師好辣》中分享一個案例，一位約50多歲的男性，做完大腸癌手術後約一年多，有一日因發高燒、肚痛、腹瀉向他求醫急診，檢查後嚇見白血球指數飆到2萬，似有敗血症的傾向。

陳榮堅分享病例。（醫師好辣YouTube）

白血球的正常值因年齡而異，15歲以上為4000至10000，如果白血球量暴增，有可能是身體被有害的細菌入侵。後來，陳醫生指患者經過多項檢查後，診斷為細菌性腸胃炎，在問診後得知是排美食排了很久，吃了兩口卻不小心掉在地上，立刻撿起再吃，即晚就有劇烈腹痛及肚瀉，留院5天打了抗生素後才獲准出院。

坊間「3秒定律」，食物跌在地上3秒之內可照吃，醫生指不可信。（Unsplash）

3秒定律不可信 食物中毒損健康

陳醫生續說，即使坊間有「3秒定律」，指食物跌在地上3秒之內，撿起來還能吃的說法；但陳醫生解釋，其實大部分食物一旦跌在地上，就不應再撿起來吃，莫論跌了多久。因為地板有諸多細菌，食物跌落地後，隨即沾染細菌及病菌。若不慎吃到病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，更可能引起食物中毒，出現嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。

食物一旦跌在地上，就不應再撿起來吃，因為地板暗藏很多病菌。（iStock）

美國膳食營養學會表示，如果未煮的食物及蔬果不慎掉到地上，一定要洗乾淨，如需要應去掉外皮，才可以放入口，畢竟細菌無處不在，即使表面看來乾淨，也可能暗藏很多病菌。

資料參考︰外科陳榮堅醫師FB/Hello醫師