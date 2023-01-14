鯁喉食物｜2類食物易令孩童窒息　育兒專家指香腸最高危不宜橫切

平日家長預備飯餸，餵小朋友進食時要加強留神魚蛋、燒賣、藍莓、提子、車厘茄等球狀食物，因為萬一不慎噎到鯁喉的話，很容易令孩童窒息。原來有一種食物，比提子等有更高風險。



香腸最高危 「落錯格」易令孩童窒息

孩童吞食技巧未佳，如果食物太大件會導致噎到，嚴重可致窒息。近日，英國《每日郵報》報道澳洲育兒組織Tiny Hearts Education發出的消息，香腸、腸仔比其他任何食物更容易造成窒息。Tiny Hearts Education的首席執行官Nikki Jurcutz指出，香腸的形狀與兒童氣管吻合，一旦鯁喉，會堵塞氣管引致窒息，非常危險。

澳洲育兒組織Tiny Hearts Education指，香腸比其他任何食物更容易因鯁喉而造成孩童窒息。（尹嘉蔚攝）

宜打直切香腸 誤入氣管不致完全堵塞可呼吸

Nikki指通過正確的切法，能大大減低萬一不慎鯁喉而窒息的風險。給孩童進食的香腸，需要切開，但是不可用橫切（打橫）的方式，應用縱切的方法（打直）來切片，這樣香腸一旦誤入呼吸道，也不致於完全堵塞孩童的氣管。

家長給孩童吃的香腸不建議打橫切，萬一鯁喉會完全阻塞幼兒的氣管。（iStock）

按圖了解2大類食物容易令孩童鯁喉或窒息︰

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食物又圓又細易鯁喉 小心魚蛋、提子…

香腸是鯁喉及令孩童窒息的最高危的食物，其他有相關風險的食物尚包括細細粒、圓碌碌的魚蛋、燒賣、肉丸、藍莓、提子、車厘茄、啫喱仔等。因為又細又圓的形狀亦剛好跟孩童的氣管形狀吻合。因此，預備食物時也應該將食物切細或壓扁，減低鯁喉的風險。

改用直切的方法來切細及切幼，不止孩童，對於有吞嚥困難的長者，也可減低因噎到而窒息的風險。（iStock）

其實不止孩童，有吞嚥困難的長者，宜盡量將食物切細、切幼，並且細嚼慢嚥。如果有照顧者應多加留心長者進食時的情況。

資料來源︰英國《每日郵報》/Tiny Hearts Education