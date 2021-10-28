啫喱糖、燒賣鯁喉致死意外　家長留意6類高危食物　必學2種急救法

10月20日一名7歲女生疑在學校小息時吃啫喱糖，鯁喉陷入昏迷，送院搶救後留於深切治療部，情況一直危殆，惟延至昨日（27日）下午1時許不治。在10月23日，葵涌邨一名58歲女子，在家中進食燒賣時，疑意外鯁喉暈倒。她被送往仁濟醫院搶救一直危殆，留醫3日後不治，

翻查資料，近年曾發生多宗食物鯁喉意外，包括墨魚太、提子、鮑魚等，有醫生提醒家長，要多注意六類鯁喉高危食物，而家長必學急救方法，萬一子女不幸發生鯁喉意外，可即時進行急救。



食物安全中心曾在社交專頁指，幼兒的呼吸道和食道幼細，咬碎或咀嚼食物的技巧尚未成熟，當進食難咬，或較難咀嚼的食物，若只顧「邊食邊玩」，稍不留神，食物便有可能卡在咽喉，引致窒息。因此孩子進食時宜「坐定定」，慢慢咀嚼，並叮囑「千祈唔好一路行，一路食」，甚至一邊進食，一邊追逐。

中心又提醒家長及照顧者，要留意六類容易導致鯁喉的食物，包括難於溶化的果凍，例如小杯裝蒟蒻啫喱；細小的堅硬食物，例如果仁、硬糖；細小的球形食物，例如提子、魚蛋；難於咀嚼的食物，例如麻糬、糯米糍；可壓縮食物，例如棉花糖；以及厚稠、糊狀的醬，例如花生醬。

❌❌❌❌按圖即睇6類容易導致鯁喉的食物❌❌❌❌

+ 1

🔼🔼🔼🔼好多人都會用麵包當早餐，但原來日日食麵包對健康都有影響👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻兒童不宜麵包天天當早餐 中醫提醒注意影響脾胃有礙發育長高👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

有社交網站專頁「BEST First Aid in Hong Kong」上載一幅教學圖片，指應先直向切開提子才讓幼兒進食，而非橫向切粒。兒科醫生李卓漢指，上述教學可以效法，只要勿讓食物成「圓碌碌」的狀態，就能預防食物壓著氣管。他說：「食物成「圓碌碌」的狀態很容易壓著氣管影響呼吸，如果切成長條形就不會。」

(圖片來源：BEST First Aid in Hong Kong facebook)

醫生教兩招急救法

如果小朋友真的鯁喉，李醫生提醒家長千萬不要將手指放入小朋友的喉嚨企圖摳出食物，否則反而會將食物愈推愈入，阻礙呼吸。而首3至5分鐘為急救的黃金時間，除了先召喚救護車，家長亦可預先施行海姆立克急救法 （Heimlich maneuver），讓小朋友自行吐出食物：

開學至今不足兩個月已發生七宗學生墮樓及自縊事件，情況令人擔憂👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻開學累計7宗學童墮樓自縊事件 社工建議家長要注意子女3方面👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

家長可從日常行為觀察先兆