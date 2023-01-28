早餐豆漿｜降血壓防失智4好處忌空肚飲　微波翻熱插木棒防滾瀉？

早餐一杯豆漿、豆奶對健康有好處，營養師指出4大功效保持身體健康。同時，喝豆漿有5大忌諱，可避免使豆漿變成「有害」的飲品。至於，用微波爐加熱豆漿時，緊記用低火/中低火將豆漿以短時間多次加熱，預防豆漿暴沸；甚至，加支雪條棍也許有助抑制滾瀉。



豆奶比豆漿營養價值低

不論是傳統的豆漿，抑或是大品牌豆奶「本是同根生」，均由大豆（黃豆）製成的乳狀飲品；豆奶的製作過程更繁複，會添加糖或其他調味，營養價值較豆漿低。如果身體不宜喝牛奶，豆漿、豆奶是很好的代替品，適量飲用有益健康，但在早餐時不宜空腹飲，配食物一起享用才能有效吸收豆漿的營養素。

自製黑芝麻杏仁豆漿看以下食譜︰

黑芝麻杏仁豆漿食譜

喝豆漿5忌 勿加黑糖空腹喝…

大豆中幾乎不含糖分，不少人喜歡加糖和蜂蜜來調味，但要特別留心是豆漿中不宜加入黑糖。因為黑糖中的有機酸和豆漿中的蛋白質結合後，可產生沉澱物，會破壞豆漿中的營養。另外，豆漿不可裝在保溫杯內，因為豆漿會在杯內逐漸降溫，經3至4小時能使豆漿變質。豆漿在保溫杯內會自我發酵，產生二氧化碳，若杯內壓力過大，一旦扭開杯蓋氣體立即洩出引起「爆炸」。

先了解喝豆漿的5項大忌︰

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微波爐加熱豆漿4關鍵 加雪條棍防暴沸？

冬天寒冷，將豆漿加熱來喝感覺更溫暖。最快的方法是用微波爐，某些微波爐有「飲品」翻熱功能，一鍵到位，時間、火力已為用家預設。假如自己來調整時間、火力的話，大家切忌心急，否則好易將豆漿滾瀉。1.建議用高身的杯，2.使用低火/中低火將豆漿以短時間多次加熱，預防豆漿溢出。台灣電力公司曾發文分享，3.加熱豆漿時在杯中放置木製的攪拌棒例如︰雪條棍或竹筷子，防止過熱暴沸發生，4.時刻留意加熱情況。其他加熱豆漿的方式包括電爐/媒氣爐加熱，以及電飯煲/鍋具加熱。

用微波爐加熱豆漿，用低火/中低火將豆漿以短時間多次加熱，預防豆漿溢瀉。（photo AC）

按圖睇解加熱豆漿的3項方法︰

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早餐喝豆漿4好處 對女性有益

早餐除了咖啡、茶、牛奶之外，豆漿也是不少人的選擇。台灣內科醫生傅裕翔在社交網站分享豆漿的好處，包括增進腦部健康，降低患失智症的風險，並且有助改善心血管健康、預防糖尿病、和減少女性更年期的不適。

早餐喝豆漿，有助於改善大腦及心血管健康。（photo AC）

按圖看早餐喝豆漿4大好處︰

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豆漿可裝保溫杯？ 不可。豆漿會在杯內逐漸降溫，經3至4小時能使豆漿變質；豆漿在保溫杯內會自我發酵，產生二氧化碳，若杯內壓力過大，一旦扭開杯蓋氣體立即洩出引起「爆炸」。 加熱豆漿用微波爐可以嗎？ 可以。建議用高身的杯，使用低火/中低火將豆漿以短時間多次加熱，預防豆漿溢出。台電發文分享，加熱豆漿時在杯中放置木製的攪拌棒或竹筷子，防止過熱暴沸發生。 早餐喝豆漿有何好處？ 益大腦、減失智、益心血管、降血壓、降血糖、預防糖尿等，大豆異黃酮可減少更年期時的潮紅症狀。

參考資料︰台電電力粉絲團FB/台灣內科醫生傅裕翔FB/如何加熱豆漿?/早安健康/ 中視新聞