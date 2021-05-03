豆漿食譜｜合桃黑芝麻蓮子3款豆漿+1款米漿食譜　健脾潤膚補血氣

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-03 18:00

自製豆漿比想像中簡單，將需要的食材放進馬力強勁的攪拌機，按動「煮豆漿」鍵，自動加熱、煮滾，時間花上30分鐘左右。攪拌機的破壁功能強，攪起的豆漿不用過濾，順滑無渣，綿密並有光澤。如果家用的攪拌機（破壁機）力量較弱，需做隔渣的步驟。

此外，按需要酌量多加一點開水控制濃稠度，加糖調整甜味，製成品不遜色於老字號的豆漿。以下4份食譜中使用的攪拌機，製豆漿功能自動設定為24分鐘完成，至於操作時間的實際長短，請按個人家中的攪拌機為準。若攪拌機沒有自動加熱功能，豆漿於攪拌後隔渣，之後倒入鍋中用細火煮沸。

紅棗合桃豆漿

健脾益腎補血氣 30分鐘簡易養生飲品

紅棗合桃豆漿是女士們的養顏保健飲品。（詹郭敏攝）

紅棗合桃豆漿是女士們的養顏飲品，紅棗助補氣、養血、滋陰；合桃補腎、潤腸、通便；黃豆健脾、和胃、利尿。

未喝的豆漿倒入密封的玻璃瓶內，待涼後放入雪櫃冷藏，可放到2-3天，因為是純天然、無添加的關係，建議盡快飲完。

按圖了解黃豆、紅棗及合桃的療效︰

紅棗合桃豆漿食譜

黑芝麻杏仁豆漿

自製簡易養生飲品 潤腸潤肺潤膚預防乾燥

黑芝麻及南杏是很好的秋季食材，兩者皆有通便及潤膚作用。（尹嘉蔚攝）

黑芝麻潤腸補血；杏仁潤肺養膚；黃豆健脾利水。

黑芝麻主要於潤腸潤燥、補益強身；南杏可潤肺潤腸。因此自製豆漿時，可考慮加入黑芝麻及南杏，美味健康，兼具食療價值。

按圖了解黃豆、黑芝麻及杏仁的療效︰

黑芝麻杏仁豆漿食譜

安神蓮子雪耳豆漿

潤肺健脾養心 自製養生飲品強體魄

蓮子雪耳豆漿，有助健脾利水，養心安神，潤肺清腸。（詹郭敏攝）

黃豆健脾利水；蓮子益腎補脾，養心安神；雪耳滋陰潤肺及清腸。

食材先浸發，黃豆用上4小時以上，與之相配有蓮子及雪耳，分別浸2及4小時。一般豆漿只用黃豆（或黑豆），或加黑芝麻，自家製的豆漿便不妨加入少許創意及食用療效，選擇味道相配的食材創製養生飲品。

按圖了解黃豆、蓮子及雪耳的療效︰

蓮子雪耳豆漿食譜

薏仁紫米露

健脾利濕活血抗老 30分鐘簡單自製養生飲品

薏仁紫米露（薏仁紫米漿），米漿比豆漿的口感濃稠。（詹郭敏攝）

黑糯米助益腎抗老；白米可補氣養胃；薏仁能利濕健脾。

薏仁紫米露中的食材要預先浸發，紫米浸上2小時，薏仁同樣，白米浸半小時。它們在中醫理論上具備不同的食療效用。

按圖了解薏仁、紫米及白米的療效︰