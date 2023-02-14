切蛋糕貼士｜蛋糕切整齊5秘訣　正確切蛋糕方法鋼刀膠刀哪樣好？

生日切蛋糕、共渡情人節切蛋糕、慶祝母親父親節切蛋糕…軟綿綿又忌廉多、裝飾多的蛋糕要如何切才會有整齊的橫切面？實用教學可以幫你切出完整又令人驚艷的蛋糕。

攝影︰尹嘉蔚



如何把蛋糕切好看？ （尹嘉蔚攝）

切蛋糕用咩刀？

切蛋糕，首先用什麼刀？一般來說，戚風蛋糕、海綿蛋糕等都是用長鋸齒刀（麵包刀）、專用蛋糕刀來進行切塊。因為蛋糕蓬鬆又綿軟，如果毫不留情的一刀直接往下壓切，一定將蛋糕壓扁，也很難切得整齊，於是要用鋸的方式將蛋糕切塊。有些質地鬆散、體積較小的蛋糕，例如輕乳酪蛋糕用細鋸齒刀更適合。另外，芝士蛋糕、慕斯蛋糕等可用任何類型的刀也不拘，也可一刀壓切下去，不過壞處會「黏刀」，切到第二、三件的切面慘不忍睹。

菜刀 vs 膠刀哪樣好？

然而，未必人人家中都有長鋸齒刀或麵包刀，切蛋糕時可能用上不鏽鋼菜刀、隨蛋糕附送的塑膠刀，這兩種常用的「蛋糕刀」更貼近實況。有一個很好的方法令切蛋糕時更整齊，先「燙熱」刀具，記者用忌廉蛋糕實試過，不鏽鋼菜刀比膠刀的效果更好。

先「燙熱」刀具再切，切面整齊。（尹嘉蔚攝）

切蛋糕5招 切口平整不黏刀

準備切忌廉蛋糕前，不要心急落刀。將忌廉蛋糕先放入雪櫃冷藏一段時間，增加硬度更好切。臨切之前，先拿掉全部大型裝飾物，放到另一隻碟再分發。然後裝一壺滾水，浸一浸刀1至2分鐘，擦乾。落刀時不要「米」字型切，在圓心下刀，逐件蛋糕切出，力度就會更平均。每切完一下先抹刀，然後再切下一刀，如此一來，黏在蛋糕上的忌廉才不會沾在下一刀的蛋糕切面上。也有人會用打火機、火爐烤一烤刀再切，不過直火加熱的方法絕不可用在塑膠刀上，另外亦不適用於切慕斯蛋糕，否則慕斯會過度融化。

按圖睇正確切蛋糕5步︰