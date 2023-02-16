行超市｜橙界愛馬仕朱古力橙　多汁冇核散花香4特徵果皮為何變色?

朱古力橙，近日再在超市登陸，啡啡綠綠的外皮，驟眼看以為是柚子或是未完熟的橘子，其實朱古力色的外皮正是它的標誌。有人形容它是橙界中的「愛馬仕」，最貴才二三十元一個，但在芸芸橘橙之中已很矜貴，究竟它是何方神聖？味道又是否如朱古力般香甜？

攝影：鄒家鳳



訪問身邊10個人10個都不認識朱古力橙，其實它非首次在港出現，去年也曾在Market Place亮相，4年前果臨門亦已從澳洲引進國內市場，每個$15，第1年反應極佳，其後放緩，才引進香港，現在果臨門也停受了。

按圖看朱古力橙在港「足迹」：

+ 1

不過，近日在Aeon超市中，又再次看到這款朱古力橙出現，但不是澳洲產，而是來自西班牙，原價每包2個也只是$32.9，優惠價$28.9，平均每個$14.5。若是蘋果可能很平常，但對於橙來說，不少人都嫌貴，究竟它的味道和品質是否值回「票價」？

朱古力橙的果皮很薄，輕輕用指甲已可剝開。

我喜歡吃橙，曾有一次過吃6個橙（細）的紀錄，而且不是啜2啖那種，而是實實在在連衣夾肉的幹掉。因此，對這款「愛馬仕」充滿期待。

按圖看記者實試朱古力橙，味道口感如何，是否配稱橙界「愛馬仕」？

+ 7

朱古力橙4大特色 花香薄皮冇核冇渣

朱古力橙一切開，橙汁滿瀉，刀上、枱上盡沾濕，接着撲鼻而來是一陣清甜夾雜花香的橙味，與平時濃烈的酸甜氣味截然不同，可惜持久力不足，十數分鐘便消散。皮很薄，很易剝，沒有核，白衣不多，有的也很嫩。吃一口橙肉軟綿、沒有渣，味甜微酸。

雖然其他人的評價不一，認為味道與口感跟一般橙無異。正如果臨門Frutodor創辦人Leo指，朱古力橙未能大行其道的原因，可能是這款橙的味道與一般的分別不大，特獨之處只是其顏色，當消費者失去新鮮感，又或知道任何橙成熟前也會經過橙橙綠綠的過程，便熱情不再，「當吃過一次後，聰明消費者便懂怎樣選擇。」

同場加映：【橙營養】富含維他C護膚防曬抗皺紋 降膽固醇護心臟4大益處

+ 9

為什麼朱古力橙的果皮呈啡綠色？

朱古力橙的顏色，其實是由突變產生，在成熟的過程中，綠色色素仍留在果皮中，與橙色色素混合而成不同程度的啡色，賦予每個水果的獨特性。而它的營養價值與一般橙沒太大分別，含豐富維他命C、A、B、E、葉酸、鈣質等，有助抗炎、增免疫力、強骨護齒，防骨質疏鬆，保護細胞免受自由基傷害。

冬季當造 歐洲聖誕節禮物之選

至於它原產自澳洲還是西班牙，各有不同版本。有說它與臍橙同宗，黑臍橙是西班牙的古老品種，但早已消失，直至2006年才重新在西班牙發現種植。由於冬季當造，約在12月至2月期間，在歐洲，朱古力橙已成為聖誕節的特色禮物之一了。

參考資料：Farmers' Market Box、freshplaza