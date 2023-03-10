行街市｜鵝頸橋街市生猛海鮮$20有交易　青斑$40點分花甲蜆沙白？

買海鮮，最常去的地方是銅鑼灣鵝頸橋露天街市，又平又新鮮，$40條紮紮跳青斑、$20盤接近1斤的花甲、$100斤半海翠蝦...全部新鮮令立立，煮來鮮甜嫩滑。要刁鑽豪華，有$380斤北海道毛蟹、$880隻長腳蟹公、$560斤加拿大象拔蚌、$360斤大花龍蝦...豐儉由人，一樣今餐有好餸！

攝影：鄒家鳳



生猛海鮮檔 最平$20有交易

銅鑼灣買餸，不少人會以為價錢與該區商舖租金掛勾，必定又貴又唔抵，事實並非如此。以海鮮為例，鵝頸橋露天街市要比旺角街市便宜，而且更乾淨方便。

鵝頸橋露天街市中，以東興規模最大，最多貴價特色海鮮，人流亦最多。

這天還是黃昏時分5時40分到達，街市已展開減價戰，海鮮檔販叫聲最響、光顧的人最多，尤以「東興」檔最熱鬧，雙連舖規模最大，海鮮種類最多。魚缸外放大盤的有紅鮪、鯧魚等只$30-$35，雖非游水，但不時會拂尾彈起，算是新鮮。我問大隻阿哥肉滑的有什麼？他隨手從魚缸撈出一條，說是筍殼「兩三個人夠吃了，$45。」價錢合理，清蒸的確嫩滑。一盤盤出售的海產有鮑魚、花甲、蟶子等...最平$20有交易，中小型花甲1盤，雖不足1斤，蒜蓉白麵豉炒，非常鮮甜，三四十隻也只有兩隻「好口密」煮極唔開！

按圖看「東興海鮮」有什麼生猛海鮮：

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$40條青斑 基圍蝦$58斤

本來已買了筍殼魚和花甲，但轉角看見另一檔「多寶鮮魚」$40條青斑，阿姐剛從魚缸撈起，又忍不住了，這條比筍殼還大，價錢更便宜。又多買一條了。其實東星斑也只是$150，這價錢平時只能買到冰櫃內的雪藏魚，但新鮮的卻少有。還有很少見那麼大條的馬友，其實是海馬友，魚販阿姐說平時$240斤，現$160斤，全條5斤只需$788，便宜了近$400。阿姐說有時會切件賣，不過「今天唔想切！但你買可以切半條！」其實這檔海鮮價錢較相宜藍花蟹$100/3隻、基圍蝦$58斤。隔鄰的「福星海鮮」價錢也差不多，花甲海產龍蝦樣樣齊。

按圖看「多寶鮮魚」、「福星海鮮」有什麼生猛海鮮：

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Payme買魚免找續 唔怕嫌錢腥！

不只賣平魚，貴價海鮮這裡也不少，東興的一排大魚缸最搶眼，$880隻長腳蟹公、$560斤加拿大象拔蚌、$380斤北海道毛蟹、$360斤大花龍蝦也有。不過，我最欣賞是他們設有Payme付款，雖然一般室內街市都有電子支付，濕街市較少，八達通的多，Payme也少。大大個牌放在路邊，自己嘟完，展示給他們看便可。平日最怕魚檔找續，濕淋淋的銀紙或硬幣，真的有點「嫌錢腥」，現在就大可放心了。

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