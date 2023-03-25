MUJI︳無印良品新出13款調味包$10起　10分鐘煮出回鍋肉蟹肉奄列…

入廚新手隨時變大廚，由一無所知到煮出蟹肉奄列、回鍋肉、印度烤雞Tandoori、薑燒豬扒等，食材新鮮緊要，菜式醬汁更緊要！MUJI無印良品2023春季新出13款調味包，應合入廚新手需要或怕秤材料分量的人使用。



醬汁煮得好，食物點石可成金，怕麻煩不懂自己混醬，即用調味包夠方便。逛超市一圈會發現好多即用醬料，一瓶、二瓶，不過每瓶的分量多，次次煮不周菜，次次買一瓶醬來湊合，不知不覺間雪櫃內、調味架上的醬料堆積如山。當然也見到有些方便醬料包，細細包的醬汁多數用來煮中菜，中式豬扒、香檸雞、蜜汁蒜香骨、照燒雞翼…煮來煮去那幾味，不禁納悶起來。

喜歡嘗鮮的人不妨走走日式百貨店，簡約設計的廚具、餐具、餐墊吸引一群愛簡約風及和風的顧客。這些年看得出該店的雄心壯志，擴充商品種類，進軍簡約烹飪的市場，推出各式各樣的調味包、餅乾小吃預拌粉…價格最平只是HK$10起，逐漸吸引年青顧客、一人或小家庭的青睞。

該店官網發布2023春季新商品，食品類中全新有13款方便醬料包、4款餅乾預拌粉、即沖櫻花牛奶、即沖油菜花竹筍湯。以韓式香辣雞肉調味包舉例，用家只需在鍋中倒入甜辣醬料，加入雞肉烹調即可享用。

MUJI無印良品2023春季食品新商品一覽▼▼