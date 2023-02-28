日本新發明｜創意零食罐隔30秒准開禁狂吃　薯片曾測出含可致癌物

薯片、芝士波零食不離手，想忍口但又缺乏動力，「零食時間守護者」可能幫到手，一名90後日本機械工程師嗜零食如命，於是發明創意零食罐制止自己狂吃零食。零食會致肥之外，其中可能含可致癌物丙烯酰胺，消委會過往檢查中發現全部薯片及薯條均檢出丙烯酰胺。



日本創意發明 零食罐自動上鎖每30秒才准開

日本大阪一位機械工程師カズヤシバタ（譯︰柴田和也）自己發明了一款創意零食罐稱為「零食時間守護者」（おやつタイムキーパー），他在日本生活百貨店先搜羅儲貯盒，然後改裝盒蓋，加設開關電源運作，每次在洞口取完零食後，蓋子自動關上並上鎖30秒，完全沒有辦法再打開，必須要等30秒後，蓋子上的紅燈轉綠燈，才能再重新開啟，而且洞口好窄僅一隻手勉強通過，想一次過取大量亦有難度，限制暴吃零食的機會，對經常薯片、蝦條不離手的人來說，可大大減少食用量。影片在twitter發佈至今已有188萬人見證，風頭一時無兩。

（圖︰日本magazine.cainz.com）

看下圖「零食時間守護者」零食罐操作︰

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薯片薯條零食 多含可致癌物丙烯酰胺

創意零食罐不只限制大人，對於家長限制小朋友吃零食也有助。零食及加工食品經常遭人垢病，其中的高脂、高鈉、高糖受關注，若經常毫不節制吃零食，可能將健康置於危牆。除了缺乏營養之外，零食中還含有丙烯酰胺，早前的消委會檢測中，曾發現77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食樣本，有70款含可致癌物質丙烯酰胺，尤其是經高溫烹調，含碳水化合物的食物或零食屬於高危。

在薯片及薯條樣本中，全部更檢出丙烯酰胺，含量介乎每公斤12微克至2,614微克，最高與最低相差近216倍，平均丙烯酰胺含量在眾多零食樣本中為最高，近30%更超出歐盟法規的基準水平。以往香港食安中心曾經檢測市售的馬鈴薯製品（薯片、薯條）、脆片（米餅、蝦片、粟米條及芋頭片等）、餅乾和芋頭製品，發現它們的丙烯酰胺含量也較高。

頭3位高丙烯酰胺含量的香脆零食，包括薯片、現炸現食藉薯條/薯塊及番薯片。（消委會提供）

丙烯酰胺廣泛用於工業用途，被國際癌症研究機構IARC歸類為「可能令人類致癌」 (第2A組)，表示對動物具有致癌性，會產生神經系統毒性作用，並且會損害生殖能力和影響發育，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。由於，丙烯酰胺是基因致癌物質，也較難訂定安全攝入量。不過，消委會建議本港可參照歐盟做法，設定丙烯酰胺含量基準水平。相關新聞︰【消委會】薯片薯條全部樣本含致癌物附名單 油炸3貼士健康啲

資料來源︰カズヤシバタ(KAZUYA SHIBATA)@seevua twitter/magazine.cainz