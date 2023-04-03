浸雲耳貼士｜浸2天細菌逾千倍可致命！3分鐘極速發雲耳與木耳點分

浸泡雲耳需時多久？1小時？3小時？半天還是過夜？為了善用時間，快點開餐，不烆會預早甚至隔夜浸泡，但又怕浸太久滋生細菌。原來，還有個超簡單方法，只需3分鐘便可即發雲耳！

攝影：鄒家鳳



浸泡2天細菌增逾千倍 高溫不滅

浸泡雲耳，雖然只是一個簡單的烹調步驟，但處理不當分分鐘造成食安風險，甚至致命。早前杭州便曾有一名57歲婦人，因吃了一些在雪櫃浸泡過2天的黑木耳後，出現噁心、上吐下瀉、高燒39°C等情況，翌日送院治理時，更一度休克及心肌受損，需往深切治療部洗胃。原來致命例子不只一個。

浸泡1小時、24小時、48小時的木耳，有明顯變化，水也變得渾濁。（TVB《東張西望》截圖）

那麼浸發雲耳或木耳，宜浸多久？《東張西望》早前曾訪問海味負責人戴先生，他表示一般浸發半小時至1小時便足夠。節目中還作了實驗，比較浸泡1小時、24小時和48小時的木耳菌落數量，結果顯示：

1小時（每毫升水）含80菌落

24小時1200菌落

48小時逾10萬菌落



浸泡48小時的竟與1小時的最少相差1250倍！而這些細菌亦會滋生一種米酵菌酸的毒素，即使高溫仍不能消滅。

只需3分鐘發好雲耳

實試3分鐘極速浸發雲耳

1小時也嫌慢？可以試試這個3分鐘極速浸泡雲耳/木耳方法，便是利用微波爐。

按圖看3分鐘浸發雲耳方法：

+ 3

把雲耳加水至蓋過面，放入微波爐以高火叮3分鐘便可，梳打粉等什麼都不用，非常簡單。

雲耳VS木耳

木耳和雲耳浸發的方法相同，但其實你又懂得分木耳和雲耳嗎？按圖看清分別：

+ 4

【雲耳木耳分不清】蒸雞煲湯幾時用 功效有不同！哪種補血更好？