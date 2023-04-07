廚房曱甴｜研究指曱甴為第2大致敏原！28°C最活躍驅蟑螂6天然方法

曱甴除了為家居帶來細菌和病毒之外，近日有研究發現牠們也是本港第二大的致敏原，本地過敏人士對曱甴的過敏率達45%。專家稱，曱甴爬過的地方會留下分泌物，皮膚接觸後會引起過敏反應，例如出紅疹、鼻敏感反應等。要杜絕曱甴，防止小強入屋，可以嘗試6個天然方法。



有食物和潮濕的地方都吸引曱甴出沒。(Photo-ac)

中大研究：曱甴爬過已能引起敏感

香港中文大學醫學院聯同泰國院校早前為美國曱甴的基因組測序和鑑定致敏原，把致敏原拓展至20種，更發現本港45%過敏者都對曱甴敏感，為第二大致敏原。

帶領研究的中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮解釋，曱甴爬過的地方會留下分泌物，皮膚接觸後或會引起過敏反應。假如家居樓下為食肆，曱甴就很易爬入家中。他又提醒，曱甴在氣溫28度最活躍，並且喜歡潮濕的地方，而有食物的地方也很易吸引到曱甴，提醒大家盡量保持家居乾爽、保持廚房乾淨，也不要在床上進食。

曱甴爬過的地方會留下分泌物，皮膚接觸後或會引起過敏反應。（資料圖片/林靄怡攝）

中大破解美國曱甴基因組圖譜 發現7新致敏原 或有助治療過敏者 | 香港01

驅走曱甴6個天然方法

想曱甴在廚房絕跡，而又不想使用含化學成分的殺蟲劑，可以參考外國治蟲網站《Pest Wiki》提出的6個天然驅去曱甴方法。

按圖看令曱甴絕跡的6個天然方法：

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1.梳打粉+砂糖

梳打粉屬於鹼性物質，一旦進入了曱甴的消化系統中，就會令曱甴慢慢死亡。可以嘗試用梳打粉混砂糖做成「毒餌」，比例為1:1，放在曱甴經常出沒的角落。既不怕小孩或寵物碰到，而又能減少曱甴的數量。

2.番梘水、衣物柔順劑、除臭劑

以上3類含有介面活性劑的清潔劑，能溶化曱甴呼吸氣門的油脂和蠟質，泡沫也能封住近腹部的呼吸道，使其窒息而死。通常出現在廚房的曱甴都有油分在外殼，向牠噴灑大量的番梘水或清潔液就對了，目標愈大愈容易中呢！不過，此方法沒有預防作用，曱甴會懂得避開泡泡而走。

3.消毒酒精

日本Twitter對高濃度酒精殺曱甴也曾有一輪熱議，有指是酒精有快速降溫的功效，令曱甴失去活動能力，繼而酒精中毒而亡。

4.檸檬、柚子

柑橘類的水果皮或汁液都是曱甴不喜歡的味道，具有預防和驅走曱甴的作用。檸檬汁可以混水噴濾，或者把果皮撕成細條狀，放在曱甴經常出沒的位置。

檸檬皮有驅走曱甴的作用。(Photo-ac)

5.月桂葉

香草類的月桂葉驅蟑的原理和柑橘類水果一樣，用曱甴不喜歡的氣味來驅走牠們。把月桂菜搗碎能令氣味散發得更濃烈，同樣地可以放在不想曱甴出現的位置來預防牠們來襲。

6.矽藻土

即是近年多用來製成吸水、防潮物品的一種岩石物質。矽藻土體積微小、晶體尖銳，當曱甴經過，能破壞牠們的身體結構，同時也能令空間的濕度降低，減少吸引曱甴的到訪。如果曱甴吃進了矽藻土，矽藻土的細小晶體也會破壞牠們的消化系統，從而令牠們死亡。可以嘗試把矽藻土灑在曱甴出沒的路徑，建議灑土過程戴上口罩，以免吸入肺中。