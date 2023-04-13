行街市｜大角咀街市游水海黃花$75山斑$20兩條　朱星東星斑點分？

大角咀街市可能位置關係，人流不多，下午5時買餸殺價黃金時段仍很疏落，拉車仔買餸包保暢通無阻，舒舒服服，雖然部分檔攤也收工了，但要買海鮮蔬果海味雜貨一樣選擇多多。罕見游水海黃花$100減至$75，是放冰上$20條黃花魚的幾倍價錢，魚身色澤也截然不同。還有酷似東星斑的朱星斑$90，兩者像餅印，身價卻相距甚遠，避免有些奸商魚目混珠，你又懂得分嗎？

攝影：鄒家鳳



游水海黃花上水即跌價

黃花魚是街市最常見又便宜的「家常魚」之一，但野生海黃花則剛相反，難養產量少，物以罕為貴，早前有報道售$6000，魚販說是合理價，鼎爺更說試過5斤幾重賣過萬，很多人爭！天價魚買不起，魚缸游水的海黃花想一嚐滋味，轉過頭又被沽清，唯有改試已躺冰上的貨色，降至$40，魚販說撈上來只2小時，上午上水的$35有交易。

有網民到街市買餸時，發現魚檔竟有1條價值6000元的海黃花魚出售，不禁驚訝價錢之高，又質疑檔主看中消費券商機。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

街市魚檔1條海黃花售$6000 網民：想賺消費券？專家拆解天價原因

「朱星斑，不是東星斑」

東星斑屬上等魚之一，加上紅彤彤，過節最受歡迎，細細條也售二三百；另一款跟牠如餅印的魚販說，牠叫朱星斑，大大條才上百元。但一些奸商會把朱星當東星，抬高價錢。其實只要細心留意，朱星斑的身上有青藍色斑點，尾部較尖、較紅；東星斑的斑點沒那麼深色，尾部不太開叉、色橙紅。

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韓國鴨舌不怕禽流感

大角咀街市地下層除了海鮮，還有鮮肉檔，5時多只餘下三四檔開工，還有凍肉檔，買雞腳、雞翼、豬扒...有冷藏有已調味，款式口味多多，BBQ最啱，自家煮慳水慳力。無激素雞扒$15磅、已醃的蜜汁芝麻雞扒也只是$22磅；泰國天然無激素雞翼$30磅、蒜香雞中翼$28磅、巴西雞腳$12磅！北海道鮮帶子煮食用1公斤$180盒很便宜，真打稻庭烏冬$26包/10個。沒有擺放出來的還有鴨舌，店員說因匈牙利禽流感肆虐，客人都擔心鴨舌貨源問題，她就保證他們賣的都是來自韓國，而且還散裝出售$170磅，沒有瘀血，隻隻靚靚又白淨。

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澳洲白皮紫心番薯 走地初生蛋

街市2樓主要是蔬果檔和乾貨，雞蛋$38排/30隻，$10/7隻，還有走地初生蛋、竹絲雞蛋、鵪鶉蛋等。番薯亦有日本番薯、北海道番薯和澳洲白皮紫心番薯；番茄除了本地，也有羅馬茄、荷蘭大枝茄、荷蘭車厘茄...

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以上價格日期：2023年4月11日

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

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