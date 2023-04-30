廚房裝修｜89萬工業風家居　1個原因設開放式廚房鐵絲網磨砂吊櫃

開放式廚房，別以為只是二三百呎窩居的產物、或空間不足的權宜設計，其實，即使七百多呎、三房兩廳的寬敞居所同樣可以配上一個型格的開放式廚房，空間感大增之餘，還可與客飯廳的「工業風」一致。



「工業風」是近年很受年輕業主歡迎的設計之一，今次介紹的是青衣曉峰園一個約773呎單位，一對夫婦和女兒共3人居住，為配合生活需求共花了約89萬元進行全屋裝修，更刻意加入個性化的設計特色。

型格工業風 特色牆配黑金屬射燈

有別於一般家居粉色的設計，戶主刻意運用淺色水泥牆紙、深色木紋地板，以營造工業風的效果。為強化整體感覺，更選用黑色或深色的家具和木櫃，作為客廳和飯廳的主色調，並配合黑色射燈和吊燈，突出工業的沉厚感覺。設計師為了安置戶主不少的變型金剛和Marvel珍藏，特意設計了巨型飾櫃，配上LED燈，供戶主的模型珍藏大晒冷。

按圖看客廳裝修設計：

開放式廚房 深色磨沙飾面鐵絲網櫃

為令整體感覺歸一，客飯廳的「工業風」設計還延伸至開放式廚房。廚房同樣採用很多深色木紋廚櫃和深灰色工作枱面，提升儲物空間外，亦有更多工作空間。廚房吊櫃以深色磨沙飾面，還大膽採用了「鐵絲網」的元素來加強「金屬」的效果，牆身亦安裝了多個掛勾，令戶主在煮食的時候有位置擺放廚具和煲蓋等。

按圖看廚房裝修設計：

沉黑的設計或會擔心影響煮食時，照明不足，這方面設計師亦考慮周全，安裝了包括4盞黃色射燈，吊櫃下方亦分別安裝了3盞射燈，煮食時便不怕光線不足。洗衣機、裝嵌式焗爐等亦特意騰出空間擺放，而微波爐的位置則升高了，以讓出更大料理枱的空間。

房間柔和色調為主 地枱設計增加儲物空間

至於主人房、小朋友房及客房，戶主想主色調以白色、灰色和淺木紋等柔和的色調為主。設計師將客飯廳和睡房，以暗門分隔開。主人房以簡約設計為主，為了平衝空間感和儲物空間，設計師採用了地枱床，將瑣碎的雜物全部收納入地枱的儲物空間，再配合落地玻璃，將室外的景致和陽光引入室內，提升主人房的舒適感。

至於女兒的房間，設計師刻意營造溫馨的感覺，利用不少暖色系家具外，亦加入很多為女兒而設的小心思，包括小屋形狀的書櫃和可放置毛公仔的窗台，床前亦安裝了燈槽，增加光線之餘亦可以提升溫馨感。

暗門可提升私隱度 分隔不同主題

事實上，就算是一家人，對於家居的設計風格亦有所不同，胡亂將不同風格拼湊在一起反而會更混亂。想將不同主題風格放在同一間屋，可以利用暗門分隔開，以曉峰園為例，暗門不單可以統一風格，更可以提升房間的私隱度。

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資料提供：設計情報中心

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