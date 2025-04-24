廚房清潔｜咖啡漬滲石枱面專家1招解決！防蝕色2貼士 點揀石枱面?

廚房清潔｜咖啡漬｜香港不少家庭都鍾情以人造石作為廚房的枱面石，因為價格相宜、可塑性高。選擇枱面石不會馬虎，但保養卻有很多人會忽略。有網民在Facebook群組《Oh Yes有得整》發帖，表示人造石枱面出現一個個咖啡漬杯印，懷疑因為咖啡壺太熱，導致「蝕色」到人造石枱面，希望尋求解決辦法。



廚房清潔｜去咖啡漬 一般方法治標不治本

事主在群組發文後，引來網民討論和不少建議，包括將擰檬切開一半，放在有咖啡漬地方擦拭，再用熱肥皂水塗抹；或使用清潔海綿在「蝕色」位置擦拭，甚至把少量漂白水倒在廁紙上，蓋在「蝕色」位置12小時。

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按圖即看網民建議：

去咖啡漬｜清潔海綿效果顯著？

事主後來嘗試網民提議，使用清潔海綿在食色位置擦拭，「捽到手軟」後 ，發現「蝕色」情況的確有改善，但是仍然未能完全去除。

按圖即看前後對比：

去咖啡漬｜專家：清潔海綿治標不治本

記者將以上有關情況向裝修學院院長鄧世民（Simon）查詢，他表示清潔海綿性質具有磨砂作用，的確能夠有效改善面層污跡，但Simon坦言，以事主的情況，咖啡漬顯然已經滲入深層位置，以上的所有處理辦法均是治標不治本。

他表示像咖啡漬、豉油、咖喱等深色液體，如果沒有及時清潔，會從面層滲入深層，加劇「蝕色」問題，加上事主的枱面石是淺色物料，情況會更為明顯，要完全杜絕「蝕色」問題，他建議找專業石材維修人員進行打磨。

咖啡漬如沒及時清潔，會從面層滲入深層，加劇枱面「蝕色」問題。（unsplash）

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去咖啡漬｜枱面石遇高溫有爆裂風險

除了一圈圈的咖啡漬杯印，事主的枱面石上亦有類似燒焦的啡色痕跡，Simon認為是因事主經常將咖啡壺仍處於高溫時直接放置於枱面石上所致，並非單純咖啡漬「蝕色」。他提醒，除了要避免「急冷急熱」，也要避免將高温物件直接放置於枱面石上。

人造石枱面較其他石材不耐熱，長期承受高溫，除了有機會引致枱面石出現痕跡影響外觀，冷熱溫度交差頻繁，更有機會出現爆裂風險。

去咖啡漬｜選用哪種材質可以避免蝕色？

雖然枱面石有很多不同選擇，但一般而言，人造石和石英石是香港家庭比較常用的枱面石，人造石和石英石各有優劣。

按圖即看兩大材質對比：

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人造石可塑性高 但不耐熱耐刮

人造石採用的原材料是天然石粉，混入樹脂等天然材料製作而成。人造石價格便宜，而且可塑性高，能做到彎曲形狀、無縫接合的效果。不過人造石枱面較其他石材不耐熱、不耐刮。Simon亦提到，不同品牌枱面石的耐熱、耐刮表現存在差異，建議市民選擇枱面石時，除了要留意材質亦要留意品牌。

石英石硬度高 形狀設計靈活性低

石英石的主要成分為天然石英礦。石英石的硬度非常高，不止耐刮、耐熱、更不易出現「蝕色」情況，十分耐用。不過Simon強調，石英石並非沒有缺點，因為高硬度的緣故，石英石的可塑性相對受限，不能夠隨意打磨、黏合，或者造出彎曲形狀，擋水位和邊緣位置會出現明顯接駁痕跡，外觀上相對遜色。

簡單兩招 保持枱面石「靚立立」

一、注意廚房日常清潔

保持枱面通風和乾爽的狀態，如果不小心沾染咖啡、湯汁、咖喱等深色液體一定要立即清除，並且用乾布擦乾表面。雖然人造石及石英石相對其他天然石材較少機會出現「蝕色」情況，但如果長時間沒有清理，液體很有可能會從枱面表面滲入深層位置，要清潔便非常困難。

二、使用隔熱墊

Simon建議放置高溫的鍋具和使用底部會發熱的電器時，使用隔熱墊將高溫物品與枱面石稍微隔開。如果枱面石長期承受高溫，或者冷熱溫度交差頻繁，不但有機會在石面留下痕跡，更有機會造成裂痕，甚至爆裂。