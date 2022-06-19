雲石檯面「食色」或爆裂點算？　裝修佬教點樣急救+3個保養大法

檯面石的挑選大家都不會馬虎，但保養卻有很多人會忽略，到出現問題如「食色」或爆裂時，就需花一筆大錢整個更換！所以不如防範於未然，等裝修佬今日教大家檯面石保養大法！



長期讓檯面石維持髒污潮濕的狀態，其實十分損害檯面石，特別是屬天然石材的麻石及雲石。 （網上圖片）

檯面石保養：向3個壞習慣說不



1.切勿把高溫物件直接放置於檯面石上

請務必為你的料理台添置隔熱墊或是爐架。高溫其實會傷害檯面石，如果經常把焗爐剛出爐的鐵盤、剛打開的鍋蓋、一些高溫的物件及把底部會發熱的電器，長期直接放置在檯面石之上，會對檯面石造成負擔。

以上情況除了有機會引致檯面石出現燶的痕跡，長時間使用煮食爐（如24小時煮湯），也會使檯面石過度吸熱而出現爆裂風險。當中天然石材如麻石及雲石，耐熱程度會較人造石（無縫石）及石英石高，但仍需小心使用。

2.切物把檯面石直接當砧板

有些人會貪方便，直接在檯面石上切東西。檯面石感覺很堅韌，但其實就像易潔鑊一樣，不適宜於上面使用金屬用具，一但刮花就會成為不可逆的痕跡。

不單傷害刀具本身，檯面石的凹痕位置會欠去原有平面的光澤，凹痕也會積藏糟污，若不勤加清潔，代面用作料理的檯面長期累積污垢，非常不衛生。

多種檯面石的石材種類中，雲石是非常容易刮花，而石英石會相對有更高的耐刮能力。

雲石若長時間被水浸泡，水份內的水垢及漂白劑，也會令檯面石出現難以清除的水垢。（網上圖片）

3.切勿使用後不抹乾檯面石

煮食後你會否先放下廚房的清潔工作先去吃飯？長期讓檯面石維持髒污潮濕的狀態，其實十分損害檯面石，特別是屬天然石材的麻石及雲石。

由於天然石材表面其實有很多天然細孔，水份會被吸收，若果是有顏色的醬汁，如豉油、咖喱、紅酒等長時候浸於檯面上，便會出現「食色」的情況，要清潔便非常困難。

除了天然石材會有這種問題，人造石及石英石無細孔的設計雖比較少機會出現「食色」問題，但長時間被水浸泡，水份內的有水垢及漂白劑，也會令檯面石出現難以清除的水垢。

遇上「食色」怎麼辦？

一般情況下，尤其是天然石材，深色液體浸於石材2小時已會出現食色情況。若出現食色情況，可先試用橡皮擦擦，能去除比較淺的食色情況。

若食色情況非常嚴重而你的檯面石又是白色或淺色，可考慮局部使用漂白水清潔法。先把少量漂白水倒在食色的位置，然後用紙巾蓋著，再用保鮮紙包裹，避免抽乾水份。

若食色情況非常嚴重而你的檯面石又是白色或淺色，可考慮局部使用漂白水清潔法。（網上圖片）

由於漂白水是具強烈腐蝕性的化學物，其實非常不建議檯面石一般情況下接觸漂白水，長期接觸漂白水有機會造成檯面石顏色不一的風險。所以若使用漂白水去除檯面石的污跡，使用要相當小心，視乎食色程度，建議15分鐘左右去檢查一次情況有沒有改善，絕不能放置不管一整個晚上。

也可以使用200號非常幼細的紙砂紙濕水輕輕打磨，也能磨走污跡，但這種做法會消耗檯面石本身，愈磨愈薄，一般檯面台最多也只能磨20-30次左右。

若食色情況不能改善，建議找專業石材維修人員去處理，亦可以於裝修選購檯面石時，提前了解石材公司是否有保養的服務，或石材選購有沒有保養期等。當然，如果於有良好的生活習慣，每次使用檯面後也抹乾淨，保持檯面乾燥，檯面石自然能長久光澤亮麗吧！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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