穀牛｜網民超市買米有蟲求退款　米入袋前多有蟲卵？驅穀牛4貼士

香港春天濕濕𣲷𣲷，容易滋生蚊蟲。早前有網民在Facebook專頁《超市優惠關注組》留言，表示在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定打電話去客戶熱線要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什麼？白火最常見的是穀牛滋生，有什麼方法可以預防？



早前，有網民發現在超市購買未開封的袋裝米中，有很多爬來爬去的昆蟲，樣子恐怖，所以立即打去超市客戶熱線要求退款。（圖片來源：Facebook專頁@超市優惠關注組）

大米入袋前都有機會佈滿蟲卵 袋漏氣即孵化

袋裝米未開封，網民卻見很多形狀似螞蟻的昆蟲爬來爬去，十分嚇人。我們把網民上戴的圖片給滅蟲專家任永強看，他認為相中的「蟲」有機會是穀牛的幼蟲，因為袋裝米漏氣，令幼蟲孵化後在覓食。大米在收割後，需要經過打米等步驟，並且在室溫的環境下存放一段時間，所有大米的表面都有可能已經滿佈蟲卵。

不過，大米入袋之後會進行真空處理，在無氧的環境下，蟲卵一般不會孵化成蟲，但是萬一袋裝米已經漏氣，就有足夠氧氣供幼蟲生存及孵化。任永強提醒，不宜購買散裝大米，買袋裝米時亦要選擇真空包裝，開封後亦要盡快食用。

大米和麵粉等穀類食物都是穀牛的主要糧食。（網上圖片）

繁殖率高 一生可生近300粒卵

穀牛成蟲樣子像一隻黑色甲蟲，最大的特徵是頭部長有一條觸鬚，猶如鼻子，所以又稱它為「米象」。此外，亦有網民在《家居裝修分享谷》帖文，表示家中裝好家具後一星期就發現有昆蟲出沒，擔心它會蛀破新買的家具，不過有眼利的網民一眼就認出是穀牛的成蟲，並指很大機會是家中的五穀類食物擺放得太久而孵化出昆蟲。任永強表示，穀牛顧名思義，一般會在米、麵粉等穀類食物中出現，並且以此為糧食。雖然它本身沒有毒性，不過它們的繁殖率驚人，只要在潮濕的室溫下，它們一般可以活躍1至2個月，並且生近300粒卵，並且在短時間內孵化，將米缸的大米全部蛀清光。

早前有網民發現家中出現昆蟲，擔心會蛀破新買的家具。（圖片來源：Facebook家居裝修分享谷）

4食材放米缸防穀牛 冷藏米更有效

想避免穀牛大軍殺入家居，就要防患於未然。任永強表示，穀牛的食物主要是穀類，包括大米和麵粉等，除了密封好食材之外，亦可以於米缸上放花椒、八角、辣椒乾或蒜頭等散發濃烈氣味的食物，這都有助驅除害蟲。

按圖看專家教4種驅蟲方法

+ 5

穀牛13°C變不活躍甚至死亡

萬一米缸中已經出現穀牛的蹤跡，就未必可以用以上方法。任永強續指最有效方法就是將大米放入雪櫃約一星期，因為穀牛在攝氏13度的環境下會變得不活躍甚至死亡。之後，可再用篩除去所有米中的害蟲，煮食時再以攝氏100度的高溫烹煮，便可徹底殺死所有昆蟲，安心食用白飯。