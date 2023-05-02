廚房水龍頭｜出水慢清洗濾網都冇用？專家解構原因教防堵塞2貼士

廚房水龍頭用久了，或多或少都會有異物積聚，影響出水量。早前有網民在Facebook群組《家居維修交流平台》發帖，表示廚房水龍頭無論冷水、熱水的出水一樣變慢，希望拆走水龍頭出水口濾網進行清洗，但無從入手，希望尋求解決辦法。



網民獻計教拆濾網 情況無改善

事主在群組發文後，有網民評論認為事主有機會是軟喉橡膠發脹變窄令出水變慢，亦有網民建議事主「成果（個）龍頭換」。後來有網民教路，事主成功將出水口濾網拆出來清洗，發現濾網的確積聚不少沙石。但事主清洗濾網後，情況並沒有改善。

按圖即看網民評論：

專家教路 排除法了解原因

記者將相關圖片展示給裝修學校院長鄧世民（Simon），Simon指就事主的情況，未必是因為濾網堵塞導致水流減弱，並建議如果遇上出水變慢的情況，應用排除法找出問題根源。

情況一：家裡全部水龍頭出水量少

如果家裡所有水龍頭的出水量由多變少，有機會是控制自來水的總掣調得太細，令出水量受限。在水龍頭關閉的狀態時有水壓累積，會令剛開水龍頭用水時水壓會較大，其後慢慢減弱。如果屬於以上情況，只要把自己家的水閘掣調大便可解決。

如果已經把自家的水閘掣調大，出水量依舊很少，可以詢問鄰居是否有相同情況，若大家都面對同樣問題，很大可能是整棟大廈的水壓不足，要請專人跟進大廈水壓和供水情況。

Simon指出水變慢有很多可能性，就如果遇上出水變慢的情況，應用排除法找出問題根源。（Unsplash）

情況二：家裡特定水龍頭出水量少

如果檢查過家裡其他水龍頭的出水均沒有異樣，基本上就可以排除水壓問題，水龍頭裡有雜質阻塞的機率就很高。

Simon表示，當食水經過大廈的公共水箱、喉管送到用戶時，有可能因為生鏽或欠清洗的水箱蓋及喉管等污染，令來水摻雜砂礫、鐵鏽或沉積物等令出水變慢，加上水龍頭出水口濾網長時間不清洗，久而久之便會積聚異物，導致出水變慢，不過他亦強調：「要真係好污糟先會」。

除此以外，不少家庭為了能夠飲用更乾淨的純水，都會自行安裝濾水器，透過濾芯過濾雜質，如果長時間沒有更換濾芯，除了讓過濾效果變差外，亦會造成堵塞，令出水變慢。

專家提醒不能不用濾網

有人為了避免異物堵塞而不使用濾網，其實是「斬腳趾避沙蟲」。Simon表示，濾網的作用是為了阻截異物，如果不使用濾網，雖然可以大大減低水流變慢的情況，但來水會摻雜更多雜質，若人體長期吸收有機會損害健康，得不償失，故不建議此做法。

水龍頭因為異物摻雜導致堵塞屬常見現象，不過並非嚴重問題。Simon表示，只要將出水口濾網每個月清洗一次，加上定期更換濾水器的濾芯便可。

用家應一個月清洗一次濾網，以免異物堆積在出水口處。（Unsplash）

廚房水龍頭材質比較

市面上有不同類型的水龍頭，水龍頭的外型設計實際上並不能夠引致或杜絕異物堵塞問題，Simon亦坦言，基本上任何水龍頭都不能完全隔絕異物，但只要選用適合的材質，便可以大大減低出現金屬異物的可能性。

香港市面上的廚房水龍頭的材質選擇大致分為兩種，分別是不鏽鋼水龍頭和全銅水龍頭。

按圖即看廚房水龍頭材質比較：

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一、不鏽鋼水龍頭

不鏽鋼水龍頭不易生鏽，十分適合香港潮濕天氣，是港人的熱門選擇。不鏽鋼材質水龍頭耐酸、耐鹼、耐腐蝕、耐用。不鏽鋼材質不含鉛，不會產生有害物質，對人體造成傷害。不鏽鋼水龍頭表面亦毋須電鍍，只需要拋光就可以保持光亮，不用特別保養。不過，由於不銹鋼硬度高，可塑性相對較低。

現時市面上的不銹鋼水龍頭選擇多，品質參差，劣質的產品長時間使用可能會出現鐵銹，污染水質，因此購買不銹鋼水龍頭時也要留意品牌。

二、全銅水龍頭

全銅水龍頭近年開始興起，很多人為了配合家居設計風格，選擇銅製水龍頭。全銅水龍頭同樣耐酸、耐鹼、耐用。全銅水龍頭質地較軟，可塑性高，造型多變。全銅水龍頭的銅離子能殺滅自來水中的細菌，因此全銅水龍頭的內壁不會滋生細菌。

不過，銅材質的水龍頭內含鉛，並且會產生銅鏽，為了防止內部的黃銅腐蝕和生鏽，全銅水龍頭的面層都有電鍍，但如果電鍍受損除了增加產生銅鏽的機會，更有機會被人體吸收，危害健康，因此購買全銅水龍頭時要選擇有品質保證的品牌。