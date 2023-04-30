日本三德刀10大人氣排名｜三德是什麼？選購4要訣刀刃這長度最好

中式菜刀偏重，而且使用上較難掌握，近年已愈來愈少人使用，較多人喜歡用上靈活性較高的西式或日式廚刀，當中日本的三德刀更被譽為廚房必備的萬用刀，很多下廚愛好者更專程前往日本購買這把廚刀。



三德刀是什麼？

三德刀由日本人發明，日文「三德」英譯「santoku」。在明治維新後，日本人開始著重吃牛肉，受到西方文化的影響，廚師開始轉用西式牛刀，可是，牛刀的型狀和重量不符合東方人使用，要根據不同肉類、蔬菜和瓜類使用不同大小的刀，運作起來會比較繁瑣，於是就創造出了一種萬用刀。尺寸上比牛刀要小，刀尖部分比較圓，既可切割肉食，也可切割蔬菜瓜類。「三德」是指三種美德，這方面有兩種解說，一是指切肉、切菜、切水果的三德；另一種是指切片、切粒、剁碎的三德。無論在哪種烹調上使用，三德刀也是一把全能的刀。

請按下圖睇日本三德刀的要訣：

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選購日本三德刀的要訣：

1) 使用的物料

三德刀一般是以不鏽鋼製成，價格往往取決於選材，某些會用上鉬釩鋼，有些頂級款用上VG10鋼，聲稱是媲美鋼材質的不鏽鋼刀款，鋒利度比一般不鏽鋼刀好很多，更有優異的防鏽效果，可以用上十年以上。

2)刀刃長度

尺寸也是選購的重點，太長的刀子用起來不就手；太短的刀子會影響切割的效率，建議挑選刀刃長約15至18cm的三德刀。（只計算刀刃長度）

3)重量

過輕的三德刀，使用時會更花力氣去切割，過重則使用時會較耗力，推薦挑選三德刀的重量為100至300克。也可以在購買時，因應自己的需要，在這個區間中挑選合適的重量。

4)一體刀

一體三德刀的刀刃及刀柄間沒有接縫，清洗上會更為方便，金屬刀柄也能防止細菌繁殖。

請按下圖睇日本三德刀人氣排行榜：

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日本三德刀人氣排行榜：



1)VG10三德廚刀 170mm（藤次朗芯材 ）

價錢：約$669（價格來源：景德行）



2)霞Kasumi 鍍鈦18公分三德刀（Sumikama）

價錢：約$562（價格來源：景德行）



3)Verdun日本製-精工淬湅一體成型不銹鋼刀（下村工業）

價錢：約$375（價格來源：蝦皮購物）



4)手工鉬鋼三德刀 16cm（Misono）

價錢：約$583（價格來源：蝦皮購物）



5)MSC MS-200三德刀 165mm（正廣）

價錢：約$262（價格來源：蝦皮購物）



6)柳宗理不鏽鋼廚刀 18cm（佐藤商事）

價錢：約$900（價格來源：蝦皮購物）



7)不鏽鋼一體成型三德廚用刀（無印良品）

價錢：約$220（價格來源：官網）



8)匠創名刀關孫六 廚房三德包丁（貝印）

價錢：約$662（價格來源：蝦皮購物）



9)GLESTAIN 三德刀 M size 170mm（HONMA）

價錢：約$826（價格來源：蝦皮購物）



10)Henckels Milano α 三德刀（雙人牌）

價錢：約$279（價格來源：景德行）

