家居裝修｜600呎47萬廚房佔3成先付19萬！報價單2大陷阱保險點計?

買樓上車是人生大事，有屬於自己的安樂窩，當然想好好設計裝修。近年有不少有關工時不準甚至令裝修「爛尾」的新聞，尤其廚廁裝修工程不佳導致漏水等問題，亦令網民對於選擇裝修公司方面更加小心。早前有網民在Facebook群組《家居裝修分享谷》上載自家的裝修報價單，希望廣大網民能夠「幫幫眼」看看是否合理，有沒有不明條款，而網民竟然發現至少有2大陷阱！究竟裝修報價單有什麼細節要留意？



裝修前要把細節清楚列明在報價單上，保隌雙方。(pexels)

廚房工程佔全屋裝修費近3成

事主全屋實用面積約600呎，屬於中型單位，三房兩廳一廚一廁間隔，全屋裝修總計約47萬。廚廁一向是裝修工程中最繁複的部分，事主裝修廚房的清拆工程$9,500；廚廁水電工程$25,500；廚廁防水工程$4,500；廚廁代安裝費$7,500；廚廁搭棚工程$11,500；廚房泥水工程$25,500；廚房傢私工程$42,000，總計$126,000，佔全屋裝修費用近3成。

按圖即看事主的裝修報價單：

網民列２大陷阱 事主隨時有冤無路訴？

1. 完工日期：全屋裝修預65日完工 網民：定係玩你65日？

以事主單位的呎數和間隔，一般而言，施工期至少需要80個工作天，但報價單上列出工程只需65個工作天，有網民隨即表示「65日可以完工？定係玩你65日呀」，有網民更表示，單單是泥水工程，度尺、覆尺、材料運輸等，已經要用上一個月以上的時間，質疑65日是否能夠完工。

按圖即看網民留言：

根據消委會建議，消費者在報價和簽定合約前，應避免口頭承諾，務必向承辦商索取工程合約的條款細則，包括工程開始及完工日期及定義。如未能在協議完工日期內竣工所衍生的費用、賠償及計算方法。列出的報價單愈詳細、清晰和準確，愈能減低工程展開後無故增加收費，令裝修大失預算的風險。

2. 訂金比例：開工即收4成訂 19萬隨時凍過水？

事主全屋裝修總計約47萬，收到的裝修報價單列明頭款的金額為工程總額的四成，即約19萬。不過裝修公司收訂金後不開工的情況時有發生，有網民指出金額之大對事主毫無保障，如果裝修公司收錢後「走佬」，隨時令事主「無仇報」。因此，應與裝修公司商議訂金數目及分期細節。

按圖看消委會建議訂㕸「裝修工程報價單」需注意事項：

根據消委會指引，一份完善的報價單應包含：

1 詳細列出各項工程

2 各項工程的數量（例如：如訂造櫃尺數）

3 各項工程的單價（例如：每呎收費）

4 人工物料選用收費方式

5 分項合計

6 工程總計

7 付款方式

8 合約條款

9工期

10 列出保險費計算公式

一般而言，裝修款項會以工序劃分付款期數。訂金一般以工程總額的一成至三成不等，然後按每個階段的工程完成後分期付款，完工才付尾數。消委會則建議按照項目或工期分4期付款，第1期金額不要超過總額的四成，以保障消費者不會因工程早段「爛尾」而蒙受龐大金錢損失。

貨比三家 善用裝修估價平台免中伏

進行裝修前應貨比三家，市面上亦有不少網上裝修報價和配對平台，例如好師傅、裝修兄弟、DECOLAND、JPER等網站，提供市場平均裝修工程費的估算和配對服務，只要輸入單位的基本資料和詳細裝修項目，便可以得知大約裝修費用。消費者可先利用報價平台作為基本參考，再請專業人士上門度尺報價，以免大失預算。

按圖即看四個網上裝修報價平台：

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裝修2大細節 淡旺季裝修有分別？

1. 購買工程保險避免損失

除了要貨比三家以外，裝修工程出現意外很常見，因此購買工程保險都是裝修工程中非常重要的部分，目的是為發生意外產生的金錢損失或賠償提供保障。裝修保險分為3類：工程物料損毀保障、第三者責任保障、僱員補償保障。

按圖即看3類裝修保險：

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工程物料損毀保障主要保障地板、磁磚、木材、潔具等裝修用料，於裝修期間因意外或遭盜竊而受到的損毀或損失。第三者責任保障於裝修期間因公司疏忽而引致第三者身體傷亡及財物損失、或大廈公共地方損毀導致的法律責任及賠償，而僱員補償保障則是保障工程期間的勞工意外。前兩者保險均為自願性質，業主或裝修公司可以自行投保，而僱員補償保障則應由裝修公司購買。

某些裝修公司會代為購買工程物料損毀保障及第三者責任保障保險，並把保費包括在報價內。消委會則提醒，消費者應主動查詢保障範圍是否最切合裝修工程所需，並在簽約前向裝修公司索取證明，檢查保險是否有效。

2. 夏秋旺季裝修節奏快或粗心 淡季裝修有著數

一年四季都有人裝修，但溫度和濕度卻會影響裝修的成效質量。因為夏天溫度較高、油漆快乾；秋天氣候乾燥多風，木料不易受潮，因此夏秋兩季是傳統上認為的最佳裝修季節，施工節奏相對較快。對於裝修公司而言，踏入裝修旺季，即夏秋的時候自然會比較忙，或多或少也會因「趕工」而相對比較粗心，而且由於秋季氣候乾燥、多風，室內裝修用易燃易爆材料更易引起火災。

淡季的時候，裝修公司的人力資源相對充沛，也會有比較寬裕的時間和消費者溝通，工程質量會相對較好和完善，理想與現實不會出現太大落差。而且雖然冬天温度低，所需工期或者會比較長，但冬天空氣乾燥，物料不易潮濕，裝修後不易變形，所以冬天裝修的木工到了春夏季節也不會容易裂開，是適合裝修的季節。