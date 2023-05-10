廚房陷阱｜煮食爐玻璃面突粉碎！火變色是先兆做漏1步嘥火易爆裂

廚房是家居清潔最費力的地方，尤其是爐頭和玻璃枱面，隱藏的污漬更會隨時引發意外！早前有網民在Facebook群組《Oh Yes 有得整》發帖，表示廚房明火煮食爐的玻璃面在無人使用的狀況下，突然爆裂並粉碎，希望得知原因。帖文隨即引來不少網友共鳴，表示有同樣經驗，更有人因而將爐頭枱面改成不鏽鋼材質。究竟應該如何保養爐頭枱面？選用不鏽鋼材質有用嗎？



煮食爐玻璃面突爆裂粉碎 事主嚇破膽急問原因

玻璃枱面爆裂情況常見 爐火變色是先兆？

事主在群組發帖後，引來不少網民圍爐表示自己也曾經歷過相同情況，更有網民教路表示玻璃枱面爆裂是爐頭裡面的管道堵塞所致，如果看到爐火不是藍色而是偏紅色，就代表有問題．可能尋找專業人士或師傅上門檢查。

按圖即看網民評論：

爐火變紅即有污漬

玻璃枱面爆裂的最主要原因，除了受尖銳或重物猛烈撞擊外，氣孔堵塞也是主要成因。爐火最佳的燃燒顏色是藍色，只要有足夠氧氣，便能產生藍色的火焰，而在有限氧氣的情況下則會產生黃色的火焰。

爐頭藏污垢易致爆裂 增3成煮食時間

根據香港中華煤氣有限公司的安全指引，當火焰顏色變黃或變紅就代表爐頭有污垢，要進行清理。如果長期沒有為爐頭進行清理，除了有機會出現爐環小孔堵塞導致爐火不能順利向上燃燒，令玻璃持續受熱導致溫度過高而爆裂外，沾有大量污垢的爐頭更可能會增加能源開支及碳排放，也會增加高達三成的煮食時間。

香港中華煤氣有限公司表示，沾有大量污垢的爐頭更可能增加能源開支及碳排放7%及高達30%的煮食時間。（香港中華煤氣有限公司網站截圖）

清潔爐頭6貼士 食物溢瀉即時清潔

經常清潔爐頭可以保持火孔暢通避免玻璃爆裂，但很多人都會忽略爐頭清潔，或者對於爐頭清潔無從入手。其實操作十分簡單，謹記以下6貼士：

1 把爐架、小銅蓋、大銅蓋和爐頭拆下來，進行清洗

2 可使用溫和洗潔精、水和小刷子勤清洗

3 最後再用布抹乾便可。注意爐頭火孔不可留有水分，以免影響燃燒

4 在清潔氣體煮食爐之前，請確保表面完全冷卻，並且已完全關閉

5 清潔時亦應戴上手套

6 如果滾瀉食物及汁液，亦應在爐具冷卻後盡快清潔爐頭，避免爐頭火孔堵塞

爐架、小銅蓋、大銅蓋和爐頭都可以拆下來進行清洗，但要避免使用鋼絲刷以防刮花，同時要注意爐頭火孔不可留有水分。（網上圖片）

煮食爐3大爐面物料

煮食爐是每個家庭必備的電器，很多人獨愛氣體煮食爐的「鑊氣」而不選擇電磁爐。市面上的氣體煮食爐面材質有很多選擇，主要有搪瓷、強化玻璃、不銹鋼三種物料。

按圖即看3種物料對比：

+ 5

1 搪瓷爐面 耐高溫不耐壓力

搪瓷爐面易於清潔，而且能承受的千幾度的高溫。但搪瓷爐面在承受壓力方面比較遜色，受到重物施壓或撞擊會容易變形或碎裂，而且價格會相對較高。

2 強化玻璃爐面 不耐高溫抗腐蝕

強化玻璃爐面因為外觀好看，是港人其中一個熱門選擇。強化玻璃爐面同樣易於清潔，在抗冷熱、抗衝擊力、抗腐蝕方面沒有任何問題。不過，強化玻璃爐面相對不耐高溫，因溫度過高導致出現爆裂的機率較高，但是裂開的碎片會連在一起，不容易讓人受傷，而且只要注意爐面清潔也可大大減低爆裂風險。

3 不銹鋼爐面 耐高溫撞擊不耐刮

不銹鋼爐面安全性最高，耐高溫、耐撞擊、耐腐蝕。在一般情況下，不鏽鋼爐面無論溫度多高都不會出現爆裂情況，不用擔心因爐面過熱爆裂粉碎引致受驚或受傷。不過，不銹鋼爐面相對不耐刮，也用亦留下水痕及污垢，而且使用時間長，光澤度會降低，更會影響美觀。