廚房滅蟲｜大量蚊滋渠口入屋！炸彈膠紙封口無效 專家4招徹底滅蟲

氣溫回升，加上天氣潮濕，時晴時雨，昆蟲大軍已經悄悄殺到埋身。有網友曾於Facebook群組《家居裝修分享谷》發文，表示家中出現大量「蚊滋」，從廚房的去水口飛進屋內，就算後來用膠紙封住去水口，但依然無阻它們飛入家中。究竟這些「不速之客」是什麼？又有什麼方法對付？



有網民帖文分享，表示家中有不明昆蟲出現，向其他網友尋求解決辦法。（圖片來源：Facebook專頁@家居裝修分享谷）

廚房滅蟲｜「蚤蠅」常出沒覓食和繁殖的地方

香港夏天潮濕多雨，容易吸引蚊蟲飛入屋。滅蟲專家任永強表示，樓主遇到的昆蟲很大機會是「蚤蠅」，那是蒼蠅的一種，一般會在大量有機物積聚的地方出現，例如浴缸或廚房的去水口、化糞池等，都是它們出沒覓食和繁殖的地方。廚房除蟲｜雪櫃有蟲清極都有？專家指3種菜最多蟲 加1物輕鬆洗淨

蚤蠅的繁殖率高，7-14日就可以由卵孵化成蟲。（網上圖片）

廚房滅蟲｜渠口淤塞最啱產卵 膠紙封口都冇用

樓主在帖文中表示，就算用膠紙封住去水口，蚤蠅仍然飛進屋內。任永強表示，如果家中的廚房或浴室渠口有淤塞，蚤蠅就飛入去產卵繁殖，到時候就算封了廚房去水口都無補於事。

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蚤蠅孵化期短1個月可產卵過百粒 2星期幾何級上升

與其他昆蟲一樣，蚤蠅的繁殖周期很短，只需要短短7至14日，就可以由卵孵化成蟲，而且每隻雌蟲每次產卵可高達百多粒，2星期後蚤蠅的數目就會幾何級上升，最快一個月全家就會「蟲滿為患」。另外，炎熱的夏天是蚤蠅繁殖的高峰期，若然渠口內累積殘餘的有機物，包括頭髮的碎屑，又或者食物殘渣等，都容易滋生大量蚤蠅。

渠口內的有機物殘渣都是蚤蠅的食物和繁殖點。（圖片來源：淘寶/資料圖片）

廚房滅蟲｜專家教1快速處理方法

有網民建議樓主，在住所內放置滅蟲炸彈。雖然這個方法可以一次過消滅大量蚤蠅，不過任永強表示「治標不治本」，因為它們由渠口飛出來，若然不處理渠內的有機物，問題始終存在。

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按圖看任永強建議消滅蟲患4部曲

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任永強建議：

1 樓主可以向渠口噴灑大量殺蟲水，大劑量殺蟲水可以清除渠內大部分蚤蠅。

2 用膠紙封好渠口約一星期，消滅裡面所有幼蟲，也避免蚤蠅在滅蟲的過程中飛入屋內。

3 定時將1：99家用稀釋漂白水，或者將洗潔精加水倒入渠內，一方面可以溶解裡面的有機物，同時改變蚤蠅的生存環境。

4 在渠口裝上隔網，避免再有蚤蠅或其他昆蟲進入屋內，便可徹底解決問題。