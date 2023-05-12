移民裝修｜移澳港人找同鄉髹油中伏！7宗罪爛尾不還匙爐灶全油漬

移民外地首要是尋找居所，不少人更會在當地買樓裝修，但人在異鄉，對於當地裝修公司不太了解，難免會先選擇與自己同聲同氣的同鄉。不過，近日有移居澳洲的港人在Facebook群組《Perth 當地及週邊交流》上發帖，表示自己錯信一位港人裝修師傅，不只裝修期間坐地起價，在裝修完成後廚房爐灶更全是油漆漬，工程質素讓事主慘不忍睹，形容經歷是「血淋淋的教訓」。到底發生過什麼事？人在異鄉又如何避免中伏？



同聲同氣 聘請同鄉裝修師傅

事主移居澳洲，新屋需要全屋油漆翻新，包含廚房、客廳、廁所和房間。巧合下認識一位自稱剛來西澳創業，在香港從事十多年裝修的裝修師傅，但不幸公司第一筆生意被賴賬，因而急需工作以應付伙計的工資。雖然師傅本身專職鋼鐵而非專業油漆，卻非常有信心能做好，更答應只要下訂，翌日就可以立即開工。事主本著同鄉互助精神，又同情他在外地創業不易，於是答應了讓他承包是次工程，豈料卻是噩夢開始。

事主的新家為5房格局，需要進行全屋油漆翻新。裝修師傅上門報價3200澳幣（約$16,700港幣），比市價便宜300澳幣（約$1,600港幣），事主指不想師傅做虧本生意，但裝修師傅表示大家一場同鄉，少賺一點也無妨。於是事主當晚立刻付了一半訂金，讓師傅可以立刻開始油漆翻新工程。

港人裝修師傅７宗罪

１ 開工3日即要求加價 藉口眼睛不好報錯價

工程開始的第三天，裝修師傅卻致電事主，表示不知道原來西澳的油漆昂貴，又指自己在報價時精神狀況不好、眼睛不好所以報錯價，並要求加價250澳幣（約$1,300港幣）才可完成工程，否則只能完成部分。雖然解釋讓事主摸不著頭腦，但仍希望裝修師傅能盡量完成，不夠的話才加錢，亦請他盡快開出單據。

事主表示裝修師傅承包工程後即要求加價250澳幣，否則不能完成全家油漆翻新，有網民形容師傅行為與勒索無異。（網上圖片）

２ 裝修師傅經常失聯 事主踩上門反被鬧

裝修師傅在收取訂金後經常失去聯絡，事主便帶同幾個朋友一起到新家查看情況。到達後的確能夠看見裝修師傅及其女友在房子上油，事主於是上前詢問裝修師傅為何沒有回覆訊息，其女友卻馬上動怒表示裝修很忙無暇顧及，更反口表示現在即使事主願意加價，他們亦不願意完成全屋油漆翻新，同時亦拒絕開出單據。

３ 裝修師傅技術差劣 事主被迫妥協

事主表示裝修師傅及其女友不止態度惡劣，連上油技術也非常差劣。後來事主不想再與其糾纏，於是在朋友協助下達成共識，以3450澳幣（約$18,000港幣）完成包含廚房在內的10個空間加半條走廊，而非全屋的油漆翻新，完成工程才付尾數。

按圖即看事主新家中伏慘況：

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４ 未完工要求先付尾數 賣慘博同情？

裝修師傅在未完工前致電事主前往驗收，表示急需現金支付員工薪水，央求事主先付清1600澳幣（約$8,400港幣）尾數，更承諾只要付清，必定會處理好需要執修的部分，屆時再付額外250澳幣的後加費用。

５ 裝修師傅無手尾 廚房爐灶全是油漆漬

結果事主晚上到達新居後，以為能夠儘快搬入新居，卻發現屋內所有燈和窗沒有關上，而且地上、窗台、廚房爐灶全是油漆漬，執修部分也沒有完成。廚房不只因為油漆掉落而無法使用，工程質素更讓事主慘不忍睹。

６ 收起鑰匙人間蒸發 事主被迫花錢換門鎖

事主最憤怒的是，裝修師傅在事後不肯交還鑰匙，其後更失去聯絡，事主為免夜長夢多，唯有再花錢請人將大門鎖換掉。

７ 意圖擅闖事主新家 發現換鎖惱羞成怒

當事主以為事情已告一段落時，裝修師傅卻在沒有知會事主的情況下，突然出現在新家門前，並拍攝一條影片給事主，表示原本打算進屋做修補工作，但發現大門換了鎖無法進入，說罷便把事主家大門鑰匙丢到水池，之後事主試圖聯絡裝修師傅商討退款和賠錢事宜，他一概已讀不回。

裝修師傅在沒有通知事主的情況下前往事主新家，發現門鎖換掉後更發信息表示「放心，我不收取是次的服務費和油費。」（網上圖片）

事主表示自己身為門外漢也無法接受這位裝修師傅的奇葩手藝，只好約真正的油漆師父前來補救，不但所有牆要重新修補再上漆，而且因為油過界，原本不需上油的門框、天花邊、踢腳板也要補油，形容這次裝修工程是一場「血淋淋的經歷」。

網民：自己油都冇咁嬲 3方法避免裝修工程爛尾

按圖即看網民評論：

事主發文後，有網民留言詳述類似經歷，表示曾聘請過一位砌磁磚師父說自己工夫了得，結果成果超可怕，當天晚上立刻把磁磚拆掉，請師傅不用再來；亦有網民表示自己第一次裝修聘請中國人便中伏，自始之後只會用鄰居推薦的外國裝修師傅，至於小型的工程都會靠自己上網學習。身處異地除了自己學習進行小型維修、裝修以外，還有3大方法亦可避免遇上中伏裝修師傅。

按圖即看三大防中伏方法：

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一、白紙黑字 訂立合約索取單據

裝修是一門大學問，必須謹慎處理，因此不能忽略訂立合約的重要性。根據消委會指引，不論裝修工程大小都應簽署合約才動工，如果沒有合約基石，出現分歧時容易各執一詞。另外亦應該索取各項項目的單據，費用以實報實銷的形式收取。

二、工程分期付款 完成才付尾數

有的裝修師傅在事前便要求全額付款，這樣難以保障消費者。消委會建議，按照項目或工期分期付款，訂金一般以工程總額的一成至三成不等，然後按每個階段的工程完成後分期付款，辦妥執漏才結清尾款，可保障消費者不會因工程早段已「爛尾」而蒙受龐大金錢損失，能及時減損。

三、確認裝修公司商譽 不要盲信網友或親友推薦

現在很多人會依賴社交平台上的網友推薦、親友推薦等形式選擇裝修工人或公司，甚至找熟人為自己裝修。不過找熟人裝修或會因為雙方不敢表達想法而出現期望落差，而且裝修是一個非常「人夾人」的過程，適合其他人的裝修公司其實未必適合自己。因此選擇裝修公司前應先參考裝修公司網頁、了解裝修風格、處理過的項目、評價等，貨比三家再下決定，切忌心急。