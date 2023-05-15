廚房裝修｜岩板餐枱裝電磁爐直接打邊爐？專家提醒3點免燙傷枱裂

餐桌枱面的用料一向以木或者玻璃為主，方便打理之餘亦美觀耐用。早前，有網民在Facebook專頁《家居裝修分享》分享了自己家居的餐桌，枱面既不是木材，亦不是玻璃，而是近年興起的「岩板」。樓主更要求裝修師傅直接在枱底裝上電磁爐，方便日後可以在餐桌上打邊爐。究竟岩板是什麼材質？高溫會否損害枱面？



有網民分享自己的裝修成果，在新買的岩板餐桌上安裝了隱藏式的電磁爐。（Facebook專頁@家居裝修分享谷）

岩板是什麼？

嚴格來說，岩板是「燒結石材」，是從天然的原料經過高溫和高壓生產出的材料。不過，裝修學院校長鄧世民（Simon）表示，目前市面上對於岩板沒有一個標準的定義，任何石材甚至瓷磚，只要有岩石紋都可以廣義為岩板，價錢亦有分別，所以他提醒市民在購買前要先了解清楚材質。

岩板經過高溫處理，而且耐磨耐高溫，更可以彷大理石紋，不少人都喜歡以此作為建材。（網上圖片）

岩板耐高溫 可直接打邊爐

樓主在帖文中分享了岩板餐桌的相片，枱面是深灰色大理石紋，與一般石材餐桌無異，不過往下看，就發現枱底安裝了一個隱藏式電磁爐，樓主表示就算在餐桌上打邊爐或煮麵亦可。Simon表示，岩板有耐高溫的優點，而且有良好的導電和傳熱效果，耐刮抗磨，不容易在岩板上造成刮痕。

岩板可仿大理石紋 硬度高易打理

岩板還可以彷大理石紋，所以不少人都會直接與大理石作比較。一般來說，大理石可算是眾多款建材之中最貴的一種，不過它亦有十分明顯的缺點，包括易碎，而且不同大理石產區所出產的石材，紋理都有不同，加上大理石不耐腐蝕，還不時需要打磨護理，所以大理石造的餐桌，價格可以十分高昂，相反岩板造的餐桌硬度高、易打理，所以不少人在裝修時更喜歡以岩板代替大理石。

專家提醒3件事

雖然岩板具有一般石材沒有的優點，不過Simon提醒市民在購買類似的餐桌之前，要注意3點：包括岩板會否蝕色、隱藏電磁爐的安全性及石材的持續吸熱性。

無論是國外或國內都有出產岩板，不過品質監控方面可能有所不同，品質差的岩板在長期接觸高溫的金屬後，或有機會變色。若然餐桌下安裝了隱藏式電磁爐，金屬器皿會在枱面上加熱，用家或有機會不留神下，誤觸高溫的熱鍋，釀成危險。另外，市面上有電磁爐最高可高達3000瓦特，在持續的高溫下，或有令岩板材質爆裂的風險。

市民在買岩板家具前，要留意它的品質。（網上圖片）

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厚度不同 價錢翻幾倍

目前本港市場有售岩板，Simon表示，以網上買賣平台為例，岩板餐桌的售價以數百至數千元不等，除了視乎枱面的闊度之外，岩板的厚度亦會影響價格。市面上的岩板，厚度可由3毫米至12毫米不等，所以就算是同一個尺寸的餐桌，不同厚度的岩板，售價亦可以有數倍的分別。

岩板的厚度各有不同，同一個尺寸的家具配合不同石材厚度可以相差數倍。（網上圖片）

雖然岩板耐用性高，易打理，不過市面上岩板質素參差，甚至有機會買到假貨。網上平台有人分享了4大分辨岩板的方法，想在家居裝修時買到品質良好的岩板不妨作為參考。

按圖看4大分辨岩板的方法：

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