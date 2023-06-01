廚房裝修｜開放式廚房3大謬誤認清有冇犯法　可不可以明火煮食？

很多人為求擴大家居視覺上的空間感，會將封閉式廚房（梗廚）改建成半開放式或開放式廚房。近日有網民於Facebook群組《家居裝修分享谷》發文分享裝修成果，其中使用明火煮食的開放式廚房引來網友討論。坊間對於開放式廚房的建造和規則存在不少疑問，合法或犯法都各有各說法。究竟開放式廚房能不能使用明火煮食？開放式廚房是否一定要有窗？梗廚改建開放式廚房是否一定要申請？



網民質疑開放式廚房不可用明火 事主直認犯法？

近日事主於Facebook群組《家居裝修分享谷》發文分享裝修成果，表示自己與丈夫因為甚少下廚，鍾愛喝酒和小食，於是把廚房改建成開放式並建設吧枱，更形容是全屋最滿意的部分。有網民留意到事主的開放式廚房選用明火煮食，於是向事主提出疑問。事主則回覆指：「認真，講例係唔得嘅，不過都係我地選擇，因為個爐上手又新，想用住先」，亦表示已預留位置將來安裝電磁爐。

究竟邊樣合法邊樣犯法？ 坊間３大謬誤逐一解答

１ 開放式廚房用明火煮食犯法？

根據《2011年建築物消防安全守則》，並無規定開放式廚房要使用明火還是無火煮食，只要將煮食爐安裝於配備可打開的窗戶及相關防火設施的空間，即可採用明火煮食。

近年不少新樓盤均採用開放式廚房，配備明火煮食爐。由於屋宇署已批核工程圖則，就不涉及違反建築物消防安全守則的問題。若開放式廚房已符合有關的樓宇設計、改裝及防火要求，不論明火或無火煮食均為合法。不過亦有部分大廈或受建築條例所限，公契規定住戶必須採用無火煮食。

只要將煮食爐安裝於配備可打開的窗戶及相關防火設施的空間，即可採用明火煮食。（網上圖片）

２ 無論明火或無火，開放式廚房一定要有窗？

以往《建築物(規劃)規例》規定，住宅廚房必須設窗，不過隨著開放式廚房設計放寬，屋宇署進一步指示，接受將開放式廚房視為客飯廳的一部分去處理，只要客飯廳設有窗戶便不屬違規。

雖然開放式廚房可採用無窗設計，但根據《建築物(規劃)規例》第30條(2)(a)(ii)，整個客飯廳的天然照明及通風，最少有相等於房間樓面面積的十六分之一的面積能開啟。

開放式廚房視為客飯廳的一部分去處理，只要客飯廳設有窗戶便不屬違規。

３ 梗廚改開放式廚房，只要不是使用明火煮食就不用申請？

根據消委會指引，把梗廚改裝成開放式廚房會涉及改動單位間隔牆，如果梗廚的牆壁本身是結構主力牆，拆除該牆身便屬於改動樓宇結構，有機會影響樓宇整體安全。

因此，無論是採用電磁爐或明火煮食爐，同樣必須入則申請，根據《建築物條例》規定，相關改動必須由專業、受認可人士進行統籌及安全評估再向屋宇處入則申請進行改建，經屋宇署批准及同意後才可進行相關工程。

如果戶主未獲屋宇署批准而「偷雞」改建，或會因涉及結構構件而違反《建築物條例》，如廚房位置接近單位的主要或唯一逃生出口，則工程亦可能違反消防安全規定。

開放式廚房必備三寶

要獲得屋宇處批准改動圖則，其中一個條件是有足夠的消防設備。由於開放式廚房少了牆壁阻隔，一旦發生火警火勢會更容易蔓延，阻礙住客逃生，因此安裝防火設備非常重要。

按圖即看開放式廚房必備三寶：

屋宇署《2011年建築物消防安全守則》中列明，如果單位內只有一道大門，而開放式廚房位置接近該大門，就必須具備相關的防火設備包括煙霧感應器、消防花灑頭、耐火牆，以保障住戶安全。

單位內的煙霧感應器發出的火警訊號須連接大廈的消防控制板，而花灑系統和共用走廊的煙霧感應器所發出的火警訊號，除了須連接大廈的消防控制板，亦須連接大廈的火警警報系統，並直接連接到消防通訊中心，至於耐火牆必須在單位門口與開放式廚房之間，為一幅不少於600毫米闊、耐火效能不低於30分鐘的全高牆壁。戶主亦必須確保有關消防安全設施能妥善運作。