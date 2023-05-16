防蚊飲食｜愛吃肉易惹蚊食蔥蒜驅蚊？營養師解迷思蚊最愛咬4類人

夏天將至，梅雨季節加上氣溫上升，蚊子又開始肆虐。傳言指愛吃肉、甜品、奶類製品的人更易被蚊咬；進食洋蔥、大蒜、韭菜等味道濃烈的食物則能防蚊，到底傳言是否屬實？



愛吃肉的人會較惹蚊嗎？（Photo-ac）

嗜肉吃甜品 酸性體質易惹蚊？

「吃肉會讓身體變酸性體質，因此容易被蚊叮」，台灣衛生福利部食品藥物管理署的推廣專頁「藥博士 正藥說」對此傳言表示，此乃沒有科學根據的說法。

香港營養師學會認可營養師謝施敏也表示，網上亦流傳，除了肉類，吃甜品、奶類製品也會令體質變酸，但此說法同樣不成立。因為人體有調節機制平衡血液的酸鹼度，以維持各個器官正常運作，而飲食並不能改變血液的酸鹼度，因此「惹蚊食物」的說法並不可信。

蔥蒜食物多吃可防蚊？

除了「惹蚊食物」，也有「防蚊食物」的說法，例如蔥屬植物，味道比較濃烈並具有刺激性，會有助驅蚊蟲。謝詩敏直言，我們即使長期大量進食，其實人體也未必能自然散發這些食物的氣味，因此「防蚊食物」的效果同樣成疑。＇

蔥蒜類氣味濃烈，有傳言指多吃能防蚊，是否有效呢?（photo-ac）

按圖看蚊子喜歡咬哪些人或不喜歡哪些人？

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4類人士特別惹蚊

容易被蚊叮的人大多有以下原因：穿深色衣服、噴香水、血型、體溫、二氧化碳和體味。

謝施敏亦表示，蚊子偏愛高體溫和濃郁的二氧化碳，因此運動員、兒童、多汗及肥胖人士因體溫一般較高，散熱速度較快，因而更易吸引蚊子。

多吃肉未必惹蚊，但吃胖了就更容易被蚊叮！（Photo-ac）

為什麼有些人較不吸引蚊子？

根據「藥博士 正藥說」指有研究發現，人體皮膚上的豐富的游離脂肪酸，在細菌代謝下，會產生許多不同氣味的羖酸，而羖酸的豐富程度和對蚊子的吸引力息息相關，不吸引蚊子的人很有可能天生就散發著「防蚊氣味」，與進食習慣並沒有直接關係！

假如想預防蚊子叮咬，可以定時塗抹蚊怕水、穿上長袖衫褲、用上防蚊用具如蚊帳、蚊香等，比進食「防蚊食物」，應該更為有效吧！

香港營養師協會認可營養師、家營營養中心營養師謝施敏（圖片由受訪者提供）

參考資料：藥博士 正藥說FB專頁