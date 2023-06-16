煤氣喉安裝｜煤氣公司比持牌公司貴1倍有原因？專家教點揀睇1關鍵

早前有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示正準備進行全屋翻新裝修工程，將順道更換全屋煤氣喉管，事主曾經在選擇持牌公司與煤氣公司之間掙扎，究竟選擇裝修公司與煤氣公司更換煤氣喉管有何分別？



事主在帖文中表示其住宅已有幾十年樓齡，根據煤氣公司的報價單所顯示，拆除及更換煤氣喉管、煤氣掣、調壓器、煤氣錶等12個工程項目共收費約8,000港幣。事主直言知道煤氣公司與持牌公司價格有差距，不過因煤氣公司能提供5年保養，故最後選擇了煤氣公司。

按圖即看煤氣公司報價單：

煤氣公司報價貴一倍 網民：你做咗水魚

有網民表示，煤氣公司的報價比持牌工程公司貴了三成至五成，笑言事主是「水魚」。有網民則表示持牌工程公司沒有保養期，一旦出現問題難以得到跟進。不過，亦有網民指出煤氣公司不會承接暗喉工程，最後只能另聘持牌工程公司；亦有網民表示自己經持牌公司更換熱水爐及喉管，同樣得到保養，同樣身穿外判商衣著，不過價錢卻比煤氣公司便宜。

煤氣公司不承接暗喉工程 專家：因應設計要求選擇

記者就相關情況向裝修佬首席裝修顧問劉天生（Andy）查詢，Andy回覆指雖然煤氣公司同樣聘請外判工程公司進行工程，但由於煤氣公司有管理外判質素的管理成本，故煤氣公司和持牌工程公司的報價會出現大約兩成的差距，但服務和維修則會相對完善，更提供5年保養，而持牌公司則會自行提供保養服務。加上煤氣公司屬於上市公司，其名譽和品質亦相對有保障，一旦出現問題亦能確保可得到跟進。

無論是選擇持牌工程公司還是煤氣公司，相關持牌機構都有責任根據法例要求去完成工程，理應不會存在風險，市民如要選擇持牌公司，亦可到機電工程署查看登記名冊。

市民如要選擇持牌公司，可到機電工程署查看登記名冊。（機電工程署網頁截圖）

不過，Andy表示現時煤氣公司只會以明喉方法鋪設煤氣管，因此如果需要進行打坑、暗喉鋪設或更換工程，則需自行聘請持牌公司進行工程。市民亦可因應設計、價格、服務、保養等選擇合適的公司進行工程。

按圖看明喉、暗喉分別：