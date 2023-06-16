雪櫃保養｜雪櫃結冰1支電筒找元兇　預防5招食物未放涼都有關？

雪櫃內結冰是十分常見的問題，令人非常困擾。近日有網民在Facebook群組《家居維修交流平台》發帖，表示雪櫃不知為何大面積結冰，於是向網民詢問原因，並尋求解決辦法。究竟有什麼原因導致雪櫃結冰？如何正確溶雪？



冷藏庫大面積結冰 事主束手無策

從事主所發布的圖片所見，其雪櫃下層的冷藏箱大面積結冰。網民回覆指因為冷藏庫存放太多食物，雪櫃櫃門關不緊，因漏氣導致水分凝結而結冰，亦有網民回覆指有機會因為雪櫃膠邊老化、温度設定過低而導致結冰。

按圖即看事主,雪櫃結冰情況：

雪櫃封條老化關不緊？ 1支電筒即測

網民建議事主可以嘗試調高冷藏庫溫度、在雪櫃放置電筒，看看會否漏光。如果有漏光的現象則表示冰箱封條變形，需要更換。有網民則建議事主加裝櫃門安全扣，當是多一層加固，萬一櫃門關不緊亦不會出現大面積結冰。

正確溶雪方法 ５步驟勿用風筒

櫃門關不緊、冷藏庫溫度太低、食物殘渣堵塞排水管、未放涼的熱食放入雪櫃均有機會引致雪櫃結冰。除此以外，雪櫃的選擇亦有影響。根據消委會，雪櫃分為直冷式雪櫃（「有霜」雪櫃）和無霜雪櫃。無霜雪櫃可以自行溶雪，方便用家，而直冷式雪櫃則需要用家定期溶雪，溶雪亦有其技巧。

無霜雪櫃可以自行溶雪，直冷式雪櫃則需要用家定期溶雪。（消委會網頁）

根據三星電子香港的指引，除霜方法如下：

步驟１：切斷電源

步驟２：將冷凍室、冷藏室、變溫室的所有食品全部拿出

步驟３：打開雪櫃門，讓冰塊更快溶化

步驟４：冷凍室的最下方放置毛巾，吸收化霜流下的水分

步驟５：通上電源，運行2-4個小時後再放入物品

根據消委會的指引，用家亦應避免使用尖銳硬物「剷雪」或以風筒吹溶櫃內冰塊。做法有機會破壞雪種管路或內膽，或令雪櫃內壁的塑膠物料因承受高溫而變形。雪櫃機身佈滿電線，強行吹熱風更有機會令電線溶化發生短路起火，引發危險。

５方法預防結冰

１ 確保雪櫃門完全關閉

如果門沒有關好，熱空氣就會進入雪櫃，水便會形成。確保雪櫃門沒有被任何東西阻擋、雪櫃門邊緣完全貼合。雪櫃門密封條應定期每6個月清潔一次。

２ 冷藏溫度不要設定過低

根據三星電子香港的使用指引，冷藏溫度不宜過低，以免造成壓縮機長時間啟動導致冰霜不能完全化掉，愈來愈厚。

３ 檢查雪櫃排水口

食物殘渣或其他碎屑容易落入排水口，碎屑積聚會堵塞排水管並導致水漏出從而結冰。如果排水管出現堵塞現象應關閉電源，等待冰霜融化。

４ 將熱食放入雪櫃或冰箱之前先放涼

未放涼的熱食會使雪櫃的濕度提升，進而導致水分凍結成霜。為避免結霜形成，並確保食物的新鮮度和保存限期，應先將食物放涼，再放入雪櫃或冰箱。含水量較高的物品建議亦應使用保鮮膜包裹，避免結霜結冰。

５ 將食物分開擺放

用家應確保存放的食品之間留有足夠的空間，雪櫃和冰櫃的通風口沒有被堵塞，以保持高效空氣自由流通。如果雪櫃放置太多食物，會阻礙通風，影響氣流導致結冰。濕潤的食物亦應遠離冷卻通風孔。